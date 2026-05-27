El manga de Súper Campeones entra en pausa INDEFINIDA, y la salud de su creador preocupa a fans

Súper Campeones es uno de los mangas deportivos más famosos e importantes de la historia, por eso es que esta noticia duele bastante. Desafortunadamente, el manga entrará en pausa indefinida. La noticia rápidamente generó preocupación entre los fans de todo el mundo debido a que esta surge luego de revelarse que el creador, Yoichi Takahashi, de 65 años, se encuentra delicado de salud.

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¿Qué tiene el creador de Súper Campeones?

En los últimos años, Yoichi Takahashi ha revelado sufrir distintos problemas físicos como dolores constantes, fatiga, vértigo y complicaciones en la vista. Esto lo llevó a tomar la difícil decisión de dejar encargadas a otro artista las ilustraciones del manga sin dejar de estar involucrado en los guiones e ideas sobre el futuro de la historia.

'Captain Tsubasa: Rising Sun - FINALS' the Manga will be going on hiatus due to the declining health of creator Yoichi Takahashi



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Captain Tsubasa ya había cambiado su formato

Aunque la pausa sorprendió al mundo entero, la verdad es que en los últimos meses, Súper Campeones ya había comenzado a modificar su ritmo y formato de publicación. Sin embargo, los fans consideran que la pausa es algo mucho más serio, generando incertidumbre sobre el futuro de una de las franquicias más queridas del anime y manga deportivo.

Un manga que inspiró generaciones enteras

El manga y el anime son conocidos a nivel mundial por su título en japonés Captain Tsubasa, y en México y el resto de Latinoamérica como Súper Campeones. La historia fue tan grande que la serie inspiró a generaciones completas de futbolistas y fans del deporte por todo el mundo. Muchos jugadores profesionales han confesado que comenzaron a amar el futbol gracias a esta obra. Para muchos, fue la forma en la que empezaron a sentir amor y pasión por el futbol. Sea como sea, Captain Tsubasa marcó la infancia de millones de personas en el mundo como pocos habrían podido imaginar alguna vez.