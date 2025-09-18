One Piece: ¿Cuándo y a qué hora ver el capítulo 1,144 del anime en México?

One Piece se ha posicionad como uno de los mangas más populares a nivel mundial, también es uno de los más extensos, prueba de ello es que actualmente están por estrenar el capítulo 1,144. Aunque son pocos los fans que van al corriente con las aventuras de Luffy, quienes sí, deberán apartar el próximo domingo 21 de septiembre para mantener el ritmo.

De acuerdo con el calendario oficial de Crunchyroll, plataforma de streaming dedicada únicamente a animes, dicho capítulo estará disponible a partir de las 09:45 horas.

En el último capítulo, es decir, el 1,143, Jaguar D. Saul llegó donde se encontraban los niños sonámbulos, pero no pudo tocarlos, ya que se encontraban rodeados de espinas invisibles generadas por la habilidad de la Fruta Iba Iba de Sommers. Ante ello, un equipo de bomberos, se movilizó para apagar el incendio que Loki inició, pero fueron, rápidamente, derribados por una de las pesadillas manifestadas por el poder de la fruta Ryu Ryu: modelo qilin de Killingham, mientras que los niños caminaban directamente hacia las llamas.

Por otra parte, en el Inframundo, Luffy se preparó para combatir a Loki, en respuesta a sus amenazas, pero este último se desmayó. Mientras Gerd lo curaba, Hajrudin se dispuso a matar a su hermano, para vengar a su padre, sin embargo, Loki puso en duda el que haya asesinado a rey Harald.

Estos son los premios que ha ganado One Piece a lo largo de su historia

Hasta agosto de 2022, la obra de Echiiro Oda superó los 516 millones de copias impresas en todo el mundo, consolidando su estatus en ventas mundiales. Además, tanto el manga como su autor establecieron un récord Guinness por la mayor cantidad de copias publicadas de una misma serie por un único creador.

En 2023 y 2024, One Piece obtuvo el premio a la Mejor Serie Continua en los Crunchyroll Anime Awards. También fue elegida como “Anime más icónico de todos los tiempos” en una votación de fans durante los nuevos premios internacionales de Anime NYC.

