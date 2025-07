3 animes que amarás si te gustó One Piece, según la inteligencia artificial

Si ya viste One Piece estarás de acuerdo, que no es solo un anime, es toda una experiencia y un gran compromiso. Con más de 1,000 episodios, aventuras épicas, personajes entrañables y un universo en constante expansión, no es fácil encontrar algo igual. Afortunadamente, la serie da para mucho más, pero a veces dan ganas de sumergirse en otras historias, por eso la inteligencia artificial ha hecho una selección para cautivar con nuevos animes a todos aquellos que han sido fieles seguidores de One Piece.

¿Fan de One Piece? Estos 3 animes te atraparán, según la IA

Estos son los tres animes que la inteligencia artificial te recomienda ver si amas One Piece, cuentan con la esencia y misma magia que Luffy y sus nakamas; la amistad, exploración y lucha contra lo imposible.

1. Hunter x Hunter

Este anime te encantará porque Gon, el protagonista, también inicia un viaje para encontrar a alguien querido para él (tal y como Luffy con Shanks). Recorrerás junto a él un mundo lleno de misterios, desafíos brutales y poderes increíbles.

En este anime encontrarás: Exploración, rivalidad, poderes únicos y arcos argumentales profundos.

2. Gurren Lagann

Esta serie es una oda al espíritu de superación, la amistad inquebrantable y los sueños imposibles. Todo llevado al máximo con un estilo visual explosivo y batallas que escalan de una forma impresionante y cautivadora para los fans del género. Si Luffy es tu personaje favorito, el protagonista seguro entrará en tu top.

3. Fairy Tail

Combina humor, acción, vínculos fuertes entre personajes y una familia de inadaptados que luchan juntos como si fueran una tripulación. El gremio de Fairy Tail te recordará a los Sombrero de Paja en más de una ocasión, no solo por sus características y personalidades. La animación recuerda un poco al estilo de One Piece, aunque no es igual, lo cual encantará.

¿Por qué la inteligencia artificial hizo esta selección?

La IA busca con sus algoritmos las series más parecidas al anime en cuestión, descubriendo así los temas clave que comparten cada uno de ellos con One Piece, que en este caso son:



Aventuras

Un universo complejo que se expande con el tiempo

Protagonistas carismáticos que inspiran

Equipos que se sienten como familia

Arcos emocionales que crecen con los personajes

¿Ya viste alguno de estos tres animes? ¿Cuál agregarías a la lista?

También te puede interesar: Los 4 Fantásticos: las películas ordenadas de peor a mejor según Rotten Tomatoes