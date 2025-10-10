¡Feliz cumpleaños Naruto! Estos son 7 datos que probablemente no sabías sobre Uzumaki
¡En su cumpleaños celebramos a uno de nuestros ninjas favoritos!
A lo largo de los años, Naruto se ha vuelto uno de nuestros personajes favoritos, ya sea que lo leas en sus mangas, veas en el anime o en algún otro juego o videojuego, este personaje ha marcado la cultura geek para siempre consolidándose como uno de los más queridos.
Este 10 de octubre Naruto se encuentra cumpliendo años y como parte de nuestros festejos, te compartiremos 7 datos que probablemente no conocías de este ninja poseedor del Zorro de las 9 Colas.
Estos son 7 datos que probablemente no conocías de Naruto Uzumaki
- Su nombre viene de un ingrediente del ramen: El nombre “Naruto” proviene del Narutomaki, el cuál es una rebanada de pescado con espiral rosa que se usa comúnmente en el ramen. Su creador, Kishimoto eligió el nombre porque su comida favorita también es el ramen.
- Originalmente iba a ser mitad humano, mitad zorro: En los primeros bocetos, Naruto no era un ninja, sino un chico zorro travieso que vivía en un mundo moderno. Kishimoto cambió el concepto por completo cuando decidió hacerlo ninja, con el cuál cambiaría el eje de su historia completamente.
- El color naranja que lo acompaña tiene un significado: Su vestimenta naranja simboliza su deseo de destacar y su soledad, pues nadie lo veía, por lo que eligió un color brillante para ser notado. También representa el espíritu cálido y optimista del personaje.
- Está inspirado en Gokú: Kishimoto ha declarado que Naruto fue inspirado por el saiyan Goku de Dragon Ball y por él mismo, especialmente en su infancia, quien se ha descrito como rebelde y con dificultades para concentrarse.
- Su muletilla “Dattebayo” no significa nada: A lo largo de los años ha usado mucho la palabra “Dattebayo!”, la cuál es una expresión inventada que tiene traducción literal. Se usa para darle fuerza o personalidad a lo que dice. En el doblaje latino se adaptó como “¡De veras!”.
- Su cumpleaños tiene simbolismo: Naruto nació el 10 de octubre (10/10). Pues su creador eligió esa fecha porque el número 10 representa perfección y plenitud en la numerología japonesa.
- El final de Naruto ya estaba decidida: Kishimoto sabía desde los primeros tomos que Naruto sería Hokage y que terminaría con Hinata, aunque mantuvo el suspenso por más de una década.