¡Feliz cumpleaños Naruto! Estos son 7 datos que probablemente no sabías sobre Uzumaki

A lo largo de los años, Naruto se ha vuelto uno de nuestros personajes favoritos, ya sea que lo leas en sus mangas, veas en el anime o en algún otro juego o videojuego, este personaje ha marcado la cultura geek para siempre consolidándose como uno de los más queridos.

Este 10 de octubre Naruto se encuentra cumpliendo años y como parte de nuestros festejos, te compartiremos 7 datos que probablemente no conocías de este ninja poseedor del Zorro de las 9 Colas.

Estos son 7 datos que probablemente no conocías de Naruto Uzumaki