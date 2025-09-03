Los nuevos episodios de Naruto ya están completos tres años después y prometen cambiar el anime

Tras años de especulaciones, rumores y retrasos, finalmente se confirmó que los nuevos episodios especiales de Naruto están oficialmente terminados. Así es, parecía que este día nunca llegaría, pero el estudio Pierrot ha finalizado la producción de estos cuatro capítulos que reinterpretan los primeros momentos del anime de Masashi Kishimoto, ofreciendo una experiencia totalmente renovada para los fans.

Los nuevos episodios de Naruto ya están completos tres años después

La idea original era que este proyecto iba a estrenarse en 2022 como parte del 20 aniversario de la serie, pero debido a un par de complicaciones terminó por retrasarse indefinidamente. Pero ahora, todo cambió para bien, pues, parece que tres años después, la espera parece haber valido la pena.

Un remake con calidad de nueva generación

De acuerdo con la información filtrada hasta el momento, cada episodio tendrá una duración de una hora aproximadamente, lo que convierte a este remake en una versión extendida de la obra original. No se trata solo de mejorar la animación: se añadirán nuevas escenas, detalles inéditos y un ritmo narrativo diferente que busca hacer justicia a la historia de Kishimoto con los estándares actuales de la industria.

La nostalgia llega con todo a los fanáticos que volverán a ser transportados al pueblo de Konoha junto a Naruto, para volver a disfrutar junto a él sus primeras aventuras con una calidad visual comparable a títulos recientes como Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen.

¿Qué significa para el futuro del universo Naruto?

Estos episodios especiales no solo buscan celebrar el legado de una obra tan aclamada como Naruto, sino que también podrían funcionar como antesala para el regreso de Boruto en su siguiente temporada. Ahora solo queda esperar la fecha oficial de estreno, que se anunciaría en los próximos días.

