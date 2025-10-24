Encanto llega gratis a Azteca 7: cuándo y dónde ver la mágica historia de los Madrigal

Este fin de semana, la magia de Disney vuelve a conquistar a todos los mexicanos a través de Azteca 7. La aclamada película “Encanto”, ganadora del Oscar a Mejor Película Animada, llega a Azteca 7 con su estreno Platinum este domingo 26 de octubre a las 7:45 PM. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas ni un detalle.

Encanto: La familia Madrigal se estrena gratis en Azteca 7 Platinum

Así que si aún no la has visto o si quieres volver a cantar las magníficas canciones en el filme, esta es tu oportunidad perfecta para disfrutarla gratis y en familia.

Una historia llena de magia, música y corazón

Ambientada en lo alto de las montañas de Colombia, Encanto sigue la historia de los Madrigal, una familia bendecida con dones mágicos únicos: desde superfuerza hasta el poder de sanar con comida. Bueno, todos, excepto Mirabel, quien parece ser la única sin habilidades especiales.

Pero cuando la magia de su hogar comienza a desvanecerse, Mirabel descubre que podría ser la última esperanza para salvar a su familia y a su “encanto”.

La cinta es dirigida por Jared Bush y Byron Howard, y con canciones escritas por Lin-Manuel Miranda. Encanto combina una historia emocional con una banda sonora que se convirtió en fenómeno mundial.

Por qué no te puedes perder Encanto este domingo

Más allá de su colorido estilo visual, Encanto es una película que habla sobre la identidad, la familia y la presión de ser “especial”. Sin duda una obra maestra que logra una representación de la cultura latina poderosa y con un lindo mensaje sobre el amor y la empatía.

Así que prepara tu lugar favorito del sofá y sintoniza Azteca 7 a las 7:45 PM este domingo 26 de octubre.

