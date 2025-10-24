Buenas noticias sobre ‘Frankenstein’, la nueva película de Guillermo del Toro: tienes que enterarte primero

Durante años, ‘Frankenstein’ fue la gran obsesión de Guillermo del Toro. El cineasta mexicano soñaba con reversionar el clásico y finalmente lo consiguió. Las primeras críticas de la película destacan una producción impactante que promete cerrar 2025 con broche de oro.

En su versión, imprime una huella profundamente personal, explorando emociones humanas y dilemas morales. Por ende, su adaptación promete distanciarse de las anteriores, ofreciendo una mirada única y más íntima del mito creado por Mary Shelley.

¿Qué se sabe hasta el momento de la película “Frankenstein”?

Fiel a su estilo, Guillermo del Toro no busca narrar un simple cuento de terror, sino adentrarse en los rincones más profundos del alma humana.

Para él, Frankenstein es “una historia sobre el amor, la paternidad y la pérdida”, un reflejo de la complejidad emocional detrás del mito y una oportunidad para repensar lo que realmente significa ser humano.

El director logra imprimir su sello inconfundible, combinando belleza visual, melancolía y oscuridad.

Según Zoom MF7 , cada plano es una obra de arte, donde la criatura deja de ser solo un monstruo para convertirse en un espejo de nuestras propias contradicciones y emociones más vulnerables.

Con estreno programado para el 7 de noviembre en Netflix, Frankenstein ya se perfila como uno de los grandes eventos cinematográficos del año. Sin embargo, algunos cines seleccionados de México han comenzado a proyectarla y las reacciones han sido positivas.

Las expectativas son altas y las primeras críticas confirman lo que muchos esperaban: una obra profunda, estética y conmovedora que trasciende el género del terror y da un giro hacia el mundo de la psicología impensado.

Rotten Tomatoes lo ha definido y sostiene que “encontró la humanidad en uno de los monstruos más emblemáticos del cine” lo cual lo hace “una epopeya fastuosa que brilla gracias a la actuación de Jacob Elordi”.

Hasta ahora, la película alcanza un 86/100 en el tomatómetro y un 96% de aprobación del público, cifras que la consagran como una experiencia imposible de perderse.

¿Cuál es el reparto de ‘Frankenstein’ en la película de Guillermo del Toro?

El elenco de Frankenstein 2025 eleva aún más la expectativa en torno a la nueva obra de Guillermo del Toro. Oscar Isaac se pone en la piel del torturado Victor Frankenstein, un científico movido por la ambición y el remordimiento, al que dota de una intensidad emocional capaz de renovar por completo al personaje clásico.

Fuente: Netflix Frankenstein también es de las películas más esperadas por sus actuaciones.

En el papel de la criatura, Jacob Elordi entrega una interpretación que promete estremecer y emocionar por igual.

Su enfoque humaniza al monstruo y lo muestra desde un ángulo más íntimo, revelando la vulnerabilidad, el dolor y la inocencia que se esconden detrás de su imponente figura.

Acompañan Mia Goth y Christoph Waltz, cuyas presencias añaden profundidad y elegancia al conjunto.

Con este reparto excepcional, Del Toro logra reunir talento, carisma y dramatismo en una producción que se perfila como una de las experiencias cinematográficas más impactantes del 2025.