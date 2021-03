Te contamos todo sobre el origen de La Forma del Agua.

En 2017 el director mexicano Guillermo del Toro hizo historia en la entrega de los Premios Oscar, no solo por las 13 nominaciones a su película “La Forma del Agua”, sino por ganar las 4 más importantes: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción.

Sin embargo, detrás de todos estos premios y satisfacciones, hay un conjunto de esfuerzos, experiencias y sueños, las cuales fueron la base para crear esta maravillosa pieza cinematográfica.

Primero es importante mencionar, que desde muy pequeño Del Toro ha tenido una gran fascinación por los monstruos, de ahí que la mayoría de los protagonistas de sus films sean sujetos extraños, pero en especial para este personaje se basó en una famosa historia.

MIRA TAMBIÉN: FOTOS | Guillermo del Toro: De estudiante de cine a ganador del Oscar.

Guillermo cuenta que cuando tenía 6 años vio en la televisión “El Monstruo de la Laguna Negra” y quedó tan impactado que despertó en él tres cosas: “la primera que no revelaré; la segunda fue la imagen más hermosa que había visto, me sentí abrumado por la belleza; y la tercera cosa fue que en realidad esperaba que terminaran juntos y no lo hicieron...”

Para Del Toro fue tan decepcionante que aquel monstruo no fuera amado por su apariencia, que decidió hacerle justicia, cambiar la historia y darle un final feliz.

Sin duda, el director logró su objetivo, pues no solo encontró el amor para este hombre anfibio, sino que hasta lo dotó de una peculiar belleza, digna de admiración.

Otro personaje al que Guillermo le dio la vuelta por completo fue al detective Richard Strickland, pues en una película de monstruos de los 50, él tendría que ser el bueno y atractivo agente, pero quiso revertir los papeles y hacerlo el villano de la historia.

No te pierdas esta maravillosa historia de amor en nuestro estreno Platinum “La Forma del Agua” este domingo 14 de marzo por la pantalla de Azteca 7.