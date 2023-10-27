Así fue como Angelina Jolie se transformó en Maléfica

Angelina Jolie ha sido la actriz perfecta para interpretar a la tan temida Maléfica y lo que hemos podido ver en pantalla es el fruto de un equipo de trabajo muy grande, y una de las cosas que más destacaron de la secuela “Maléfica: Dueña del Mal” es el maquillaje tanto de la protagonista como de sus demás compañeros de pantalla, razón por la cual la película recibió la nominación al Oscar en la categoría de “Mejor Maquillaje” así que no te pierdas los detalles del equipo de maquillaje solamente aquí.

Y disfruta del estreno Platinum “Maléfica: Dueña del Mal” este 29 de octubre solo por Azteca 7.