FOTOS | Cempasúchil, la flor emblemática del Día de Muertos. ¿Qué la hace tan especial?

La flor de cempasúchil sirve de camino a los muertos para llegar a casa. Su característico aroma y forma, le brindan ese color entre anaranjado y amarillo a miles de altares alrededor de la región.

Cempasúchil viene de cempoal, que significa “veinte” y xóchitl “flor”, conocida como “flor de veinte pétalos” en náhuatl. En realidad, lo que se conoce como un pétalo, es una flor agrupada en un sistema vigesimal, lo cual le hace tener múltiples flores. La tradición mexica la percibe como un símbolo de vida y muerte.

Es una flor nativa de México, aunque actualmente, China es el principal productor. Se conocen alrededor de 35 especies en estados como Guanajuato, Hidalgo, Michoacán y Estado de México, por mencionar algunos. Deben tener las condiciones propicias para albergar este tipo de campos; desde la tierra hasta las circunstancias climáticas.

La flor de los muertos ha servido para tratar padecimientos digestivos, algunas afecciones respiratorias, incluso para sarpullidos cutáneos. Sus propiedades curativas todavía son estudiadas por expertos, aunque se reconoce que en las culturas más antiguas de México, sí conocían este tipo de propiedades.