FOTOS | ¿Qué más puedes saber sobre el Universo Marvel? Thor puede ser la más grande producción después de Avengers.

El mundo de los cómics fue una extracción de mundo geek, un nicho apartado y hasta cierto punto alejado de lo comercial, aunque las convenciones y eventos al respecto siempre han sido un referente. ¿Cuándo se volvieron totalmente cool? Si bien los superhéroes llevan poco más de 20 años siendo explotados, fue hasta la era Marvel que se comenzó a conocer como un gusto universal. Es decir, no tienes que ser fan de las historietas para entender ampliamente de qué va la saga. Aquí algunos datos sobre uno de los proyectos más grandes de la industria del entretenimiento.

Particularmente los Avengers, han conquistado la taquilla con la unión de cada uno de sus personajes, no sólo por la talla de los héroes sino por la calidad de los actores. Chris Evans, el emblemático Capitán América rechazó el papel varias ocasiones porque no se sentía a la altura del llamado. Al contrario, Robert Downey Jr parece haber nacido para encarnar a Iron Man, se dice que su primer traje constó de 450 piezas. Jeremy Renner mejor conocido como Hawkeye, fue entrenado por arqueros olímpicos.

Durante el segundo periodo del universo se observan escenas que llevan a la mutilación de un brazo o la mano como tributo a la legendaria Star Wars. En Thor 3: Ragnarok se utiliza la frase ¡Es un amigo del trabajo! y fue sugerida por un niño de la fundación Make a Wish. Se estima que se laboraron 30 diferentes martillos para Thor y tienen diferentes propósitos, aunque el más conocido es el martillo iluminado por los rayos. Para la cuarta entrega que llevará por nombre ‘Thor: Love and Thunder’, se espera que el universo de esta historia se expanda a algo más grande, según el reportero Daniel Richtman, esta mega producción podría ser más impresionante que las últimas dos películas de los Avengers.

A partir de 2008 hasta la última cinta, la franquicia del MCU ha recaudado alrededor de 22,000 millones de dólares alrededor del mundo, un hecho histórico y de récord. El 2020 también ha sido un año sorpresivo ya que desde la primera película, la casa había estrenado al menos una película por año y esta es la primera vez que no se llevó a la pantalla a ningún héroe –por motivos de pandemia–. Una de las esperadas era Black Widow.