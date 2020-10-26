FOTOS | ¿Qué pasa en el inframundo? Conoce las etapas que conforman la Tierra de los Muertos en Coco.

El inframundo es representado por la Tierra de los Muertos en Coco. Al cruzar el puente lleno de flores de cempasúchil comienza el viaje de Miguel, mientras avanza se pueden percibir tres periodos: el prehispánico, el colonial y el moderno. Todos correspondientes a México a través del tiempo, aunque el vestuario mantiene en común el folclore mexicano.

Las estructuras arquitectónicas en las que se basa el inframundo, desprenden múltiples colores y artefactos, algunos tienen funciones que no poseían, por ejemplo los vagones que vuelan alrededor de la zona. Se observan desde las casas en diferentes desniveles, –que parecieran estar unas sobre otras–, hasta las pirámides de las primeras culturas. Coco no se sitúa en una era tecnológica, por la televisión en blanco y negro, se percibe como una epoca menos compleja; sin internet y tecnología móvil.

La Tierra de los Muertos es el lugar donde es posible la vida después de la muerte. La permanencia de sus residentes depende de los recuerdos que sus seres queridos mantengan. La muerte tiene tres etapas; el último suspiro en su forma viviente, la segunda es cuando se llega al proceso del entierro y la tercera se manifiesta con el olvido del último recuerdo en el mundo de los vivos.