Duff: la cerveza de los Simpson que está causando polémica

En una entrevista que tuvo el bajista de los Guns N´Roses, Duff McKagan, con una importante revista, hizo una declaración que ha causado polémica con los internautas, ya que afirma que la famosa marca de cerveza Duff fue nombrada en su honor.

El músico escribió en su autobiografía titulada “It’s So Easy And Other Lies” que durante los años de 1988 y 1989 una productora se contactó con él para pedirle permiso de utilizar el nombre “Duff” para una marca de cerveza que sería utilizada en una serie animada.

McKagan describe en su libro que nunca creyó que una serie animada dirigida a adultos llegara a tener tanto potencial y que por eso aceptó; sin embargo, años después vio como múltiples productos de la queridísima familia amarilla se vendían por todo el mundo, incluyendo la cerveza.

“Creo que es muy probable que sean expertos en negocios y por su parte decir que eso no es cierto. Pero si haces tus propios cálculos, mira cuando comenzaron con “el rey de las cervezas”, yo tenía mi cinturón del Rey de las Cervezas y lo utilizaba todo el tiempo”, comentó Duff sobre sus similitudes con el personaje “Duffman”

El rey de las cervezas, no fue inspiración para Duff

Durante décadas, el bajista ha sido desmentido múltiples veces, pero recientemente declaró que los productores de los Simpson han utilizado su imagen como inspiración para la cerveza, ya que él a finales de los 80, era conocido como “Duff, el rey de las cervezas”.

A lo que el productor y escritor de los Simpson, Jay Kogen, salió a desmentir al músico, teniendo dos puntos a su favor. El primero que es imposible que alguien de la producción le pidiera permiso, cuando en esa década el único famoso era Axl Rose, además de que la inspiración del nombre Duff, proviene de la palabra trasero.

“Es muy raro que este tipo Duff McKagan quiera reclamar el crédito por la cerveza Duff… No tuvo nada que ver con eso. Duff es una cerveza para la gente que se sienta sobre su gordo trasero todo el día”, declaró Kogen sobre la polémica.