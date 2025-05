“May the 4th be with you” o por qué el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo

Star Wars ha sido una saga que ha marcado a cientos de personas alrededor del mundo. La primera película de la saga: Star Wars: Episodio IV se estrenó en 1977 y desde ese entonces el universo de Star Wars no ha hecho más que expandirse hasta llegar a series live action, animadas y decenas de arcos de personajes que, concluidos o no, amamos. El 4 de mayo fue declarado como el día de Star Wars, fecha en la que los fans se dedican a hacer maratones o hacen eventos masivos para disfrazarse y pasar un buen rato celebrando la historia que tanto nos ha dado. ¿Pero por qué el 4 de mayo? ¿Y qué tiene que ver con la frase “may the 4th be with you”? Aquí te lo contamos todo.

¿Por qué el Día de Star Wars se celebra el 4 de mayo?

Como toda fecha icónica la historia detrás de el día de Star Wars tiene diferentes orígenes. El eslogan que acompaña esta celebración es “May the 4th be with you” la cual estaría haciendo alusión a “May the force be with you” frase que se utilizó en Star Wars: Episodio IV.

El origen de esta relación entre ambas frases, dicen, se remonta al 4 de mayo de 1979, fecha en la que Margaret Tatcher fue declarada como primera ministra de Reino Unido. ¿Pero esto qué tiene que ver con Star Wars? Aunque no lo creas, mucho.

Pues resulta que cuando se da a conocer la noticia de Tatcher el partido rival publicó un anuncio en el London Evening News en el que se podía leer “May the 4th be with you, Maggie. Congratulations” o lo que significa en español “Que el 4 esté contigo, Maggie. Felicidades”, como una clara alusión clara a la frase icónica que ha dado vida a la saga de Star Wars.

Te puede interesar: Así lucen los actores de Star Wars actualmente

El verdadero significado de la frase “may the 4th be with you”

"May the 4th be with you” es un juego de palabras que se relaciona estrechamente con “May the force be with you”, combinando una de las frases más emblemáticas de Star Wars con una fecha en el calendario que se terminó convirtiendo en el Día de Star Wars.

“May the force be with you” o “Que la fuerza te acompañe” tiene un significado profundo que va más allá de lo que las simples palabras describen, pues a lo largo de las diferentes entregas de Star Wars se dice como manera de desear suerte, o hacia aquellas personas que están por enfrentar un reto importante. Dicha de diferentes maneras desde la primera entrega de 1977, el deseo de que la fuerza esté o acompañe a los personajes.

Recordemos que “la fuerza” en Star Wars es esta energía mística que llena todo el universo, invisible ante los ojos pero que conecta a todo ser vivo y objetos. En palabras de Obi-Wan Kenobi:

La Fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivas. Nos rodea, nos penetra y mantiene unida la galaxia.

Te recomendamos: Estos son los 7 duelos de sable más épicos de Star Wars

¿Cómo celebrar el Día de Star Wars en la Ciudad de México?

Si tú eres de los fanáticos que no sabe qué hacer a parte de armarse un maratón en la comodidad de su casa, aquí te dejamos algunos eventos que te podrían interesar para que tu Día de Star Wars sea aún más especial: