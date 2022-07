Seguro alguna vez te has puesto a pensar en qué poderes te gustaría tener si fueras un superhéroe (no mientas, ¡claro que lo has hecho!), pero, ¿qué pasaría si fueras lo opuesto?

Como cualquier villano, necesitas de alguien para que te ayude a llevar a cabo los malévolos planes, ¿no? Pues te tenemos a los secuaces perfectos para este tipo de trabajo, ¿listo para descubrir de quiénes hablamos?

Los minions son pequeños seres de apenas unos 105 centímetros (perfectos para escabullirse por cualquier rincón).

Hey, dato curioso: ¿sabías que el idioma que estos pequeños hablan es una mezcla de muchos idiomas tales como ruso, italiano, inglés, francés y español?

Además, los minions son más que fieles a sus amos (villanos) y a sus ideales. Cuando tienen algún objetivo, hacen hasta lo imposible por lograrlo y conseguir lo que quieren.

Gracias a su evolución, han aprendido a cuidarse solos (creeme que saben ya de bastantes técnicas para mantenerse sanos y salvos).

Y es que no sólo han evolucionado para vivir dentro de la tierra, los minions tienen ciertas características que hacen que puedan viajar a otros lugares del universo sin que tengan un sólo rastro de algún tipo de daño.

Y aunque no son seres llenos de maldad ni les gusta la violencia, estos pequeños amigos amarillo plátano son tan ocurrentes y al mismo tiempo despistados, que terminan acabando con quienes se crucen en su camino (así que espero y nunca tengas que encontrarte con uno).

Otra de las razones por las que deberías de tenerlos de secuaces es que ¡parecen indestructibles! ¿Acaso serán de goma? No lo sabemos, pero es increíble como no se les mueve ni un cabello cuando una bomba les explota.