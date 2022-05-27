TEST | Según tu personalidad, ¿serías villano o minion?

Este domingo, 29 de mayo, es el gran estreno Platinum de Mi Villano Favorito 3 por la pantalla de Azteca 7, pero antes de disfrutar de esta película desde la sala de tu casa, te invitamos a responder este test y descubrir si serías villano o minion.

TE RECOMENDAMOS: FOTOS | ¿Quién está detrás de Gru, Dru, Lucy y Balthazar Bratt?

Sí, pues hay rasgos de nuestra personalidad por las cuales podríamos llegar a parecernos más a un personaje, pero en este caso, estás a un clic de saber de una vez por todas si eres más villano o minion.

¿Eres Villano o Minion?

Y es que si bien, Gru ha tratado de luchar contra esta parte de su pasado y reformarse, hay detalles familiares que intentan regresarlo por este mal camino, pues dicen que es un auténtico villano. ¿Qué tan cierto será? Aunque ha cambiado mucho desde que lo conocimos, ahora tiene 3 hijas adoptivas, al fin encontró el amor al lado de Lucy Wilde, que parece ser su alma gemela, prácticamente es otro.

Pero en el caso contrario están estos seres amarillos, los llamados minions; sí, estos pequeñitos cargados de un montón de energía, buen humor, risas descontroladas, a todo le encuentran el lado más divertido, demasiadas travesuras y si por ellos fuera, todo el día estarían de fiesta.

POR SI NO LO VISTE: Trampas, inventos descabellados y más de Mi Villano Favorito 3.

Ahora bien, si algunas de las características anteriores te hicieron sentido, pues entonces esto te súper interesa, porque podrían definirte como villano o minion, pero para un diagnóstico más preciso, responde este test y descubre de una vez por todas qué es lo que dice tu personalidad.



¡Juega con nosotros en este divertido test de villano o minion y te invitamos a ver el estreno Platinum de Mi Villano Favorito 3, este domingo 29 de mayo por la pantalla de Azteca 7!