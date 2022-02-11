FOTOS | ¿Un minion nace o se hace? Descúbrelo aquí.

Existen muchas teorías sobre la existencia de estos divertidos y amarillos seres, pero gracias a las películas que han salido podemos ver la realidad y el origen de los ya famosos minions. ¿nacen o se hacen?

Nos dimos a la tarea de investigar más sobre ellos y vaya sorpresa que encontramos y más porque fue la genética la que nos ayudó, porque Gru estaba muy ocupado con el estreno de Mi Villano Favorito 2 que tendremos en este Super Domingo de Película a través de la pantalla de Azteca 7. ¿Te lo vas a perder?

¡Entérate! Este es el personaje que abandona para siempre La Era de Hielo.

Definamos ¿Qué es un Minion?

Para empezar definamos ¿qué es un Minion? Es la persona o ser que vive para servir a su amo o maestro, aunque sea bueno o malo ¿Verdad Gru? Los cuales los vimos por primera vez en la cinta Mi Villano Favorito, donde comparten escena con Margo, Edith y Agnes, las niñas que llegaron y calentaron el frío corazón de Gru.

En la actualidad ya es normal que cuando escuchas la palabra Minion, te llegue a la mente una creación amarilla con dos ojos (o uno), boca, brazos, piernas y un overol, los famosos goggles, guantes y pequeños zapatitos. Pero te has preguntado ¿cómo llegaron?.

No lo pienses más y dale clic a las fotos para que puedas presumir que ya sabes como llega un minion a la tierra.

No te pierdas en este Super Domingo de Película Mi Villano Favorito 2 por la pantalla de Azteca 7.



¡Estás en el canal correcto!