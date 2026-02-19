Revelan el motivo de la separación entre Shia LaBeouf y Mia Goth: “Ella no lo necesita”

Shia LaBeouf no logra mantenerse alejado de la polémica. Tras ser arrestado por un altercado durante la celebración del Mardi Grass, en Nueva Orleans, una fuente con conocimiento en el tema reveló que el actor de Transformers habría puesto fin a su relación con su esposa, Mia Goth, desde hace ya una semana. A escasos días de aquel reporte, un insider ha revelado el motivo detrás de la ruptura.

¿Por qué terminaron Shia LaBeouf y Mia Goth? Revelan el motivo detrás de su separación

Según revela la fuente, la pareja tuvo “muchos problemas” en su matrimonio durante el último año. Si bien no se dieron a conocer mayores detalles sobre las problemáticas a las que se enfrentaron, es bien sabido que la relación entre Shia y Mia ha sido inestable desde sus inicios. No obstante, tras darle la bienvenida a su primera y única hija juntos, Isabel, todo parecía indicar que tales problemas habían quedado en el pasado.

En un reporte diferente, TMZ reveló el registro de múltiples llamadas a la policía en 2024. A través de estas, se reportaron diversas alteraciones del orden público en el hogar que compartía la ahora ex-pareja en Los Ángeles, California. Según los documentos, en las llamadas se llegó a escuchar a un hombre “maldiciendo” y a una mujer “poco cooperativa” que le pedía que se fuera.

¿Cómo se conocieron Shia LaBeouf y Mia Goth? Así fue su relación

Los caminos de Shia LaBeouf y Mia Goth se cruzaron en 2012, tras coincidir en la cinta Nymphomaniac: Volumen II. Desde entonces, se sumergieron en una relación intermitente. En 2016, la pareja sorprendió al anunciar su boda. No obstante, dos años después se separaron, aunque no solicitaron el divorcio. Para 2020, se reconciliaron, pero fue cuestión de tiempo para que se volvieran a separar. Durante este período, Shia inició un noviazgo con FKA Twigs, quien posteriormente reveló haber vivido atrocidades durante su relación con el actor.

Para 2021, Shia y Mia Goth decidieron darse una nueva oportunidad. En cuestión de meses, se dio a conocer que la actriz de Frankenstein estaba a la espera de su primer hijo. En 2022, la pareja recibió a su primera y única hija juntos, Isabela. No obstante, debido a las peleas, los actores han optado por separarse nuevamente.

“Ella lo ama, pero tampoco lo necesita. Es muy independiente. Tiene su propia vida, su propia carrera y su prioridad es su hija”, revela la fuente, quien también añade que “Shia ama a su hija”, por lo que aún se mantiene en contacto con la actriz.