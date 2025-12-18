La revelación de Mia Goth sobre Guillermo del Toro y un hotel embrujado que fascinó a los fans

No cabe duda que Mia Goth es la reina del cine de terror. Recientemente, la actriz de Pearl visitó los foros de Jimmy Kimmel Live! para promocionar Frankenstein, cinta dirigida por el mexicano Guillermo del Toro en la que interpreta dos roles: Elizabeth Harlender y la baronesa Claire Frankenstein, la madre fallecida de Victor. Durante su paso por el talk show nocturno, Goth compartió una divertida anécdota que vivió junto al crew de la cinta: ¡Guillermo llevó a todo el equipo a un hotel embrujado!

“Estábamos filmando en Escocia, en una pequeña ciudad llamada Aberdeen. [Guillermo] tenía la opción de llevarnos a todos a un hotel normal o a uno embrujado”, recuerda la actriz. “Él decidió llevar a todo el crew al hotel embrujado”, aseguró Goth, quien no dudó en mostrar su emoción por la decisión del cineasta mexicano, pues señala que no sólo estaba encantada con el rumbo que estaba tomando el rodaje, sino que también se encontraba “desesperada” por poder ver un fantasma.

Si bien la respuesta de Mia dejó fascinado al público, Jimmy Kimmel aprovechó el momento para bromear al respecto y decir que, ahora, entendía perfectamente por qué Guillermo del Toro le había ofrecido varios papeles en la cinta: “Los dos están en la misma línea. Yo estoy desesperado por nunca tener que ver un fantasma”, señaló. Posteriormente, Mia mostró su desilusión no ver ningún fantasma y sólo escuchar uno que otro crujido.

Mia Goth reveals Guillermo del Toro put up his entire crew at a haunted hotel during the filming of ‘Frankenstein’ in Scotland and she was desperate to see a ghost.

pic.twitter.com/1mC7kYFfVZ — Mia Goth Crave (@miagothcrave) December 16, 2025

Frankenstein de Guillermo del Toro se perfila como la máxima ganadora en la temporada de premios

Desde su estreno limitado en cines hasta su llegada al streaming, Frankenstein de Guillermo del Toro no ha hecho más que recibir halagos. La adaptación del mexicano sobre la obra de Mary Shelly se perfila como una de las máximas ganadoras en la temporada de premios. Actualmente, la cinta cuenta con 11 nominaciones a los Critics Choice Awards y cinco a los Globos de Oro, mejor conocidos como la antesala de los Premios Oscar.

En cuanto a la 98a edición de los Premios de la Academia, si bien aún falta para conocer la lista oficial de nominados, la cinta de Del Toro, protagonizada por Oscar Isaac (Victor Frankenstein) y Jacob Elordi (La Criatura) , se encuentra como semifinalista en seis categorías : Mejor Casting, Fotografía, Maquillaje y Peluquería, Banda Sonora, Sonido y Efectos Visuales. La lista oficial se dará a conocer el 22 de enero y es probable que Guillermo también se encuentre entre los nominados a Mejor Director.