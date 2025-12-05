La lista completa de nominados a los Critics Choice Awards 2026

La Critics Choice Association dio el puntapié inicial a la temporada de premios con el anuncio de los nominados a los Critics Choice Awards 2026, revelados este 5 de diciembre. La gran protagonista es “Sinners”, la película de vampiros dirigida por Ryan Coogler, que encabeza la lista con 17 nominaciones, incluyendo las categorías más codiciadas: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Original.

El fenómeno de “Sinners” y la fuerza del cine de género

El éxito de “Sinners” confirma la vigencia del cine de género en la industria. Con Michael B. Jordan como protagonista y un despliegue visual que mezcla acción y drama psicológico, la cinta se posiciona como favorita en una gala que suele marcar tendencia hacia los Oscar. Su presencia en categorías técnicas como Fotografía, Edición y Diseño de Vestuario refuerza la idea de que no es solo un fenómeno comercial, sino también un logro artístico.

“Adolescencia” lidera con seis nominaciones

En el terreno televisivo, el drama psicológico “Adolescencia” se llevó seis nominaciones, incluyendo Mejor Serie Limitada. La producción ha sido aplaudida por su exploración de la mente adolescente en contextos de violencia y trauma, consolidando al streaming como un espacio de innovación narrativa.

Diversidad de talentos en las categorías principales

La lista de nominados refleja un abanico de estilos y generaciones:

Mejor Actor: Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (Una Batalla Tras Otra) y Michael B. Jordan (Sinners) encabezan la competencia.

Mejor Actriz: Emma Stone (Bugonia), Amanda Seyfried (El Testamento de Ann Lee) y Jessie Buckley (Hamnet) destacan por sus interpretaciones intensas.

Actores de reparto: Benicio del Toro, Jacob Elordi y Elle Fanning aportan diversidad y prestigio a las categorías secundarias.

La presencia de figuras latinas como Wagner Moura y Benicio del Toro confirma la creciente influencia hispana en Hollywood, un detalle que conecta directamente con la audiencia latina en Estados Unidos.

Una gala que marca el inicio del 2026

La ceremonia, presentada por Chelsea Handler, se transmitirá el domingo 4 de enero a las 7 p.m. ET por E! y USA Network. Joey Berlin, director ejecutivo de la Critics Choice Association, destacó que los premios reúnen a “cientos de estrellas de la televisión, el cine y el streaming en una elegante sala para la primera gran entrega de premios del año”.

Con “Sinners” como favorita y una lista que combina nombres consagrados con revelaciones, los Critics Choice Awards 2026 prometen ser una gala vibrante que marcará el pulso de la temporada de premios.