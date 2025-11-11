A cinco años de su lanzamiento, ¿Cuál es mejor PS5 o Xbox Series X? Aspectos que debes tomar en cuenta de ambas consolas:

A 5 años del lanzamiento de la PS5 (PlayStation 5), el eterno debate sigue en pie, sobre si es o no mejor consola que el Xbox Series X, conflicto que desde hace años tiene a la comunidad gamer (incluso a los usuarios de Nintendo) divididos.

Si bien, ambas consolas prometían revolucionar el mundo de los videojuegos, no podemos negar que estos dos polos han traído una nueva forma de jugabilidad aunque ciertamente pareciera que ambas se dividen lo mejor pues la PS5 es ideal si buscas juegos exclusivos y sus controles DualSense son otro nivel, mientras que Xbox Series X ofrece más potencia bruta, retrocompatibilidad y acceso a cientos de juegos con la suscripción Game Pass.

¿Qué elegir PlayStation 5 o Xbox Series X?

Esta pregunta debe partir desde el entendimiento que depende de gustos, pues no hay como tal una respuesta única y la elección es meramente personal tomando en cuenta diversos parámetros como, jugabilidad, títulos exclusivos, gráficos e incluso económicos.

¿Por qué elegir PlayStation 5?

Tiene un SSD interno muy rápido, lo que reduce los tiempos de carga significativamente.

Sus controles DualSense: Ofrecen funciones avanzadas de hápticos, gatillos adaptativos, lo que mejora la inmersión en juegos compatibles.

Exclusividad de títulos: Su gran catálogo de exclusivos de PlayStation, lo que es un punto fuerte si te interesan títulos que solo están ahí.

¿Por qué elegir Xbox Series X?

La potencia: Ha demostrado ser la consola más potente, la cuál ofrece un rendimiento gráfico superior con 12 teraflops frente a los 10.3 de la PS5.

Game Pass: Es una de las mayores ventajas. La suscripción ofrece acceso a un catálogo de cientos de juegos, incluyendo los lanzamientos de Microsoft desde el primer día.

Retrocompatibilidad: Es más fuerte y amplia que la de PS5, permitiendo jugar a títulos de generaciones anteriores de Xbox.

Almacenamiento: Cuenta con 1 TB de almacenamiento SSD, aunque las tarjetas de expansión propietarias pueden ser costosa

Así que a 5 años del lanzamiento del PS5 y el Xbox Series X, las comparaciones aún dan mucho de qué hablar y hasta generación de consolas, los gustos aún dependen mucho del usuario.

