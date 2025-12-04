Esta película nació a partir de una teoría que dice que Leonardo DiCaprio es un alien, apunta a los Oscars 2026 y ahora se ESTRENA en cines de México

¡La dupla Yorgos Lanthimos - Emma Stone está de regreso! Esta semana llega a salas de cine en México Bugonia, la cuarta película dirigida por el cineasta griego y protagonizada por la actriz estadounidense. Si bien la cinta ha contado con una excelente recepción de la crítica, al grado de posicionarse como una de las favoritas para los Oscar 2026, todo parece indicar que esta obra obtuvo su inspiración en una alocada teoría conspirativa que apunta a que Leonardo DiCaprio es un alien. Sí, así como lees.

Hace algunos años, durante los inicios del internet, surgió una teoría de conspiración en la que se aseguraba que Leonardo DiCaprio era un alien, cuya misión era conquistar el planeta Tierra seduciendo mujeres… Una historia no muy alejada de la cinta de Lanthimos, cuyo eje central es bastante similar, pues la trama gira en torno a un par de jóvenes que creen que la CEO de una exitosa compañía es una malvada extraterrestre con intenciones de destruir la Tierra.

¿Qué otras películas fueron inspiradas por la teoría de Leonardo DiCaprio como alien?

La primera cinta que surgió a raíz de esta alocada teoría fue Save The Green Planet (2003) del director coreano Jang Joon Hwan. La premisa de la película es una mezcla entre aquella extraña especulación y otro gran largometraje de terror psicológico: Misery (1990). Este largometraje cuenta la historia de un joven que secuestra a un hombre, sólo porque cree que es un extraterrestre. De tal modo, piensa que salvará el planeta.

La película terminó por convertirse en una de las cintas de culto más aclamadas de Corea, por lo que los verdaderos conocedores del séptimo arte no han dejado de hacer sus comparaciones con Bugonia.

¿De qué trata 'Bugonia'?

Similar a lo sucedido en Save The Green Planet, Bugonia de Yorgos Lanthimos narra la historia de dos hombres, interpretados por Jesse Plemons y Aidan Delbis, que están obsesionados con las teorías de conspiración. Tal fijación los lleva a secuestrar a Michelle Fuller (Emma Stone), la CEO de una exitosa compañía, porque creen que es un alien que destruirá la Tierra.

A lo largo de la cinta, Fuller se enfrenta a sus secuestradores, quienes deciden raparle la cabeza para poder tener contacto con su supuesta nave nodriza, todo esto mientras el mundo real enfrenta su desaparición.

¿Cuándo se estrena ‘Bugonia’ de Yorgos Lanthimos? fecha de estreno en México

La película, protagonizada por Emma Stone, Jesse Plemons y Aidan Delbis, se estrena este 3 de diciembre en México a través de salas de cine comerciales y algunas sedes independientes. Se espera que la cinta dure en cartelera, al menos, hasta fin de año.

¿Qué dice la crítica sobre 'Bugonia'?

Antes de llegar a México, Bugonia tuvo su estreno en festivales de cine y otros países del mundo. Desde entonces, no ha hecho más que recibir halagos por parte de la crítica, quienes quedaron encantados con las interpretaciones de Stone y Pelmons, otra gran dupla en las obras de Lanthimos. En plataformas especializadas en reseñas de cine y televisión, como Rotten Tomatoes, IMDb y Metacritic, la película registra puntuaciones de 87, 74 y 72 puntos, respectivamente.