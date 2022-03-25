Resumen | México empata sin goles ante Estados Unidos en el Azteca

La Selección Mexicana y el combinado de los Estados Unidos, empataron este jueves en la cancha del Estadio Azteca sin goles, en la que fue la antepenúltima cita de ambas selecciones rumbo a la Copa del Mundo, certamen en el que están virtualmente clasificados.

Estados Unidos tuvo jugadas claras de gol; Guillermo Ochoa fue factor para mantener el arco en ceros. En el complemento México fue mejor y presentó a una versión enérgica de Hirving Lozano que fue el mejor al ataque, pero el marcador no se movió en 90 minutos.

La crónica del México VS Estados Unidos

Estados Unidos ejerció presión en la salida desde el inicio del partido, que tuvo una primera parte de mucha tensión y oportunidades de ambas escuadras de la Concacaf, región en la que Canadá ya tiene su boleto al Mundial.

Los mexicanos tuvieron la pelota, con la estadística 55-45 a favor, pero dejaron ir la posibilidad de abrir el marcador en el minuto 28, cuando Jesús Manuel Corona, pisó el área con todo a su favor, pero hizo un mal control y no pudo rematar.

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Las jugadas claras de Estados Unidos

Estados Unidos armó un par de jugadas claras de gol, en las que el Guillermo Ochoa salvó a los de Gerardo Martino; en el 14’ achicó de manera precisa en un disparo de zurda de Yunus Musah y en al 35’, se quedó con un remate de Christian Pulisic.

En el complemento, Estados Unidos volvió a acercarse con otro tiro de Pulisic, en el que Ochoa volvió a ser el héroe.

México presionó en el cierre del encuentro

Jiménez, goleador del Wolverhampton de la Liga Premier Inglesa, tuvo la para su equipo en el 70’ y regaló el balón, dos minutos antes de que Jordan Siebatcheu fallara con todo a favor delante de la portería de Ochoa, mandando el balón muy lejos del arco.

Alexis Vega, amonestado por fingir penal

Tras un cúmulo de emociones, Alexis Vega se coló al área y enfilado al arco por un costado, se tiró al mínimo contacto con un zaguero, cayendo al césped sin que el árbitro se creyera la jugada como una acción de penal, por lo que le pidió ponerse de pie y lo pintó de amarillo.

Así está la situación en la Concacaf

Con un par de partidos restantes para cada equipo, Canadá lidera la eliminatoria con 25 unidades, perseguido de Estados Unidos y México, en ese orden con 22, Costa Rica (19), Panamá(18), El Salvador (10), Jamaica (8) y Honduras (4).

En la penúltima fecha de la eliminatoria, el siguiente domingo México visitará a Honduras, Panamá a Estados Unidos, Jamaica a Canadá y Costa Rica a El Salvador.