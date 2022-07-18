Resumen: Santos 1-1 Chivas | Jornada 3 Apertura 2022 | Liga BBVA MX

Por tercera semana consecutiva, Chivas no consiguió llevarse el triunfo a casa; en esta ocasión, se dividió unidades con Santos, quienes empataron el encuentro en los últimos minutos del partido.

Eduardo Aguirre rompió una racha de 309 minutos que los laguneros no le marcaban al rebaño. En la primera gran jugada de peligro, Alexis Vega le pegó al poste con un cobro de tiro libre de gran potencia.

En el primer minuto de la primera mitad cuando un pase de aire filtrado desde el medio campo llegó a los pies del futbolista de la Selección Azteca, desbordó por velocidad hasta ella línea de meta desde el lado izquierdo del campo y metió un centro que recibió y remató Jesús González sin portero, para abrir el marcador.

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Al técnico lagunero no le gustó lo sucedido, por lo que hizo tres cambios de golpe; los mismos no se hicieron efectivos, ya que el rebaño se mantuvo encima de la portería de Carlos Acevedo.

Fue desde el 71’ que los locales se hicieron presentes. Eduardo Aguirre, quien llevaba cuatro minutos en el campo, marcó el tanto que igualó las condiciones: recibió un pase filtrado que controló, se adentró al área y con un recorte se llevó a tres defensas rojiblancos, a la altura del primer poste remató y descontó para los de la Comarca Lagunera.

