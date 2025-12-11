¡Exclusiva! Revelan las primeras fotos de Milly Alcock como Supergirl

DC Studios presentó este miércoles el primer vistazo oficial de Milly Alcock como Supergirl, justo antes de la revelación del tráiler completo, que finalmente fue publicado la tarde del este jueves 11 de diciembre. La actriz australiana, reconocida por su papel como Rhaenyra Targaryen en “House of the Dragon”, encarnará a Kara Zor-El en la nueva película de superhéroes, tras su exitoso cameo en Superman (2025).

La cinta, titulada “Supergirl”, está dirigida por Craig Gillespie y escrita por Ana Nogueira, quien adaptó el cómic “Supergirl: Woman of Tomorrow” de Tom King y Bilquis Evely (2022). Este proyecto marca el segundo largometraje desarrollado por James Gunn y Peter Safran desde que asumieron la dirección de DC Studios.

El elenco y la trama

El estreno mundial de Supergirl está previsto para el 26 de junio de 2026. Alcock lidera un elenco que incluye a Matthias Schoenaerts como Krem of the Yellow Hills, Eve Ridley como Ruthye Marye Knoll, David Krumholtz como Zor-El, Emily Beecham como Alura In-Ze y Jason Momoa como Lobo.

La historia sigue a Supergirl y a la joven alienígena Knoll, quienes emprenden un viaje por la galaxia para cazar a Krem de la Colina Amarilla, responsable del asesinato del padre de Knoll.

James Gunn sobre Milly Alcock

En una entrevista reciente en “The Howard Stern Show”, James Gunn elogió la elección de Alcock para el papel: “Podría ser la mejor elección de casting que haya hecho en toda mi vida. Creo que ella es absolutamente impresionante en la película”.

El director también destacó la interpretación de Jason Momoa como Lobo: “He disfrutado ver a Jason darle vida al personaje”.

Una nueva era para DC Studios

El teaser de Supergirl llega como antesala al tráiler completo y representa uno de los títulos más esperados de la nueva era del DC Universe. Con Alcock al frente, la película promete combinar acción, drama y fidelidad al cómic original, consolidando la visión de Gunn y Safran para revitalizar la franquicia.

A sus 25 años, Milly Alcock se posiciona como una de las actrices más prometedoras de su generación, lista para conquistar la pantalla grande con un papel que podría marcar un antes y un después en su carrera.

Echa un vistazo al primer tráiler de "Supergirl"

El tráiler introduce a Alcock en un papel que combina fuerza, vulnerabilidad y determinación. A diferencia de Superman, Kara Zor-El se enfrenta a desafíos que ponen a prueba su carácter y su capacidad de liderazgo en un universo hostil.