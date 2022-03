Sebastián Yatra confiesa en EXCLUSIVA la verdad de trabajar en Encanto.

Ya todo está listo para la gran ceremonia de premiación de la entrega 94 de los premios Oscar 2022, misma que reconocerá a lo mejor del cine durante el 2021. Y el que está más que emocionado por esta noche de gala es el cantante colombiano Sebastián Yatra, de 27 años, que será una de las personalidades latinas que se harán presentes en esta ocasión, por su trabajo en la película ‘Encanto’.

Platicamos en exclusiva con Yatra, quien nos contó la verdad sobre haber participado en ‘Encanto’, cinta de animación que está nominada en 3 categorías y tiene posibilidades de llevarse un Oscar .

TE RECOMENDAMOS: EXCLUSIVA. Así será la presentación de Sebastián Yatra en los Oscar.

Visiblemente emocionado, el cantante de ‘Dos Oruguitas’ hizo énfasis en lo profesionales que fueron en esta producción cinematográfica:

“Ha sido un placer absoluto, súper profesional, es fácil trabajar con él, le hace las cosas fáciles a la gente con la que está, te guía súper bien y todo su equipo, en general, son muy apasionados. Entonces por eso logran lo que logran”, detalló Sebastián, quien interpreta el soundtrack de Encanto.

Y es que es tal su felicidad de ser parte de esta noche de premiación, a la que asistirán varias celebridades de Hollywood, que resaltó lo que para él significa el premio Oscar:

EXCLUSIVA. Así será la presentación de Sebastián Yatra en los Oscar.

“Sí, los Oscars son un caso a parte, diría que es la entrega de premios más importante que hay en el mundo porque reúne el cine, reúne las culturas de todos los países, toda la gente que está detrás del cine y llevar infinitos mensajes también reúne la música y todo lo demás en el entretenimiento, entonces es una entrega de premios donde está todo”, aseguró el reguetonero.

Además, nos adelantó cómo será su presentación en los premios de la Academia, pues es de los cantantes que presentarán sus temas durante esta ceremonia, que tendrá lugar en el Teatro Dolby de Los Ángeles, California.

POR SI NO TE ENTERASTE: Así van los preparativos para la gala de los premios Oscar 2022.

“Por supuesto que siento responsabilidad al momento de interpretar esta canción, porque quiero mostrar lo mejor que tiene mi país y mostrar todo el amor, y la felicidad y los colores que provienen de Colombia; la comida, la cultura, la música, su gente. Así que hay una responsabilidad, pero es una responsabilidad que tomo con toda la alegría del mundo y con agradecimiento y con todas las ganas”, finalizó Sebastián, que representará con orgullo a su país y al público latino.

Sebastián Yatra endulzará con su voz al público asistente a los Oscars 2022, así como a todos los televidentes, pues cantará el tema ‘Dos Oruguitas’ (escrito por Lin-Manuel Miranda) de la película Encanto, que fue nominado a Mejor Canción Original.

Asimismo, otros invitados a cantar en el escenario son Beyoncé con ‘Be Alive’, de la cinta King Richard; Billie Eilish y Finneas con ‘No Time To Die’, de la película ‘No Time To Die'; y Reba McEntire con ‘Somehow You Do’, de la cinta Four Good Days.



¡Así que te invitamos a vivir la #Oscarmanía mañana, 27 de marzo, a partir de las 5:00 p. m. por la pantalla de Azteca 7 , el canal del Oscar!