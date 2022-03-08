Oscar 2022: Ellos son los actores que más fueron nominados y nunca ganaron.

Es cierto que varias actrices y actores sueñan con ganar un Oscar, pues es uno de los reconocimientos más grandes que pueden recibir por su inigualable trabajo, aunque en ocasiones les cueste mucho trabajo obtener uno.

Varios famosos ha tenido La Academiaen la mira; sin embargo la estatuilla no ha podido estar en sus manos. Por eso, en esta ocasión te presentamos algunos actores que han realizado un espectacular trabajo, han recibido nominaciones, pero no han obtenido el gran premio.

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Amy Adams

La actriz lleva siete años en la profesión, pero no ha tenido la oportunidad de levantar el Oscar, como prueba de ello es la nominación a Mejor actriz de reparto que recibió en 2006 por la comedia dramática Junebug.

Amy, ha obtenido seis nominaciones a los Oscar, además, los académicos volvieron a considerarla como candidata al galardón por su papel en La duda (2009), The Fighter (2010), The Master (2013), La gran estafa americana (2015) y El vicio del poder (2019).

Bradley Cooper

El actor es parte de esta lista, pues ha sido uno de los famosos que más nominaciones ha tenido en su historia, pues ha sido considerado en ocho ocasiones para ganar un Oscar

Bradley Cooper ha estado nominado en cuatro ocasiones a Mejor actor (de reparto y protagonista) por El lado bueno de las cosas (2013), La gran estafa americana (2014), El francotirador (2015) y Ha nacido una estrella (2019).

Una vez a Mejor guión adaptado por Ha nacido una estrella (2019) y cuatro veces a Mejor película: El francotirador (2015), Ha nacido una estrella (2018), Joker (2020) y El callejón de las almas perdidas (2022).

Glenn Close

Una de las mejores actrices del mundo de Hollywood que no ha recibido este galardón es Glenn Close, la intérprete que está cerca de celebrar sus 50 años dedicada a la actuación.

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Su primera nominación fue en 1983 por su papel como actriz secundaria en la comedia dramática El mundo según Garp. Posteriormente, recibió nominaciones por Reencuentro (1983) y El mejor (1984); y más adelante competiría por el Oscar por Atracción fatal (1987), Las amistades peligrosas (1988), Albert Nobbs (2011), La buena esposa (2017) y, la última hace sólo dos años por su papel en Hillbilly, una elegía rural (2020).

