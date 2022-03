Oscar 2022: Sebastián Yatra cantará en la entrega de premios.

Este domingo 27 de marzo vamos a celebrar la edición 94º de los Premios Oscar en el famoso teatro Dolby de Los Ángeles, donde se va a premiar a lo mejor de la industria cinematográfica a nivel mundial.

Por ello, la Academia reveló a los artistas que estarán invitados a cantar en la ceremonia que tendrá una duración aproximada de tres horas.

Sebastián Yatra cantará en los Oscar 2022

Dentro de los protagonistas de la noche en el plano musical estará el colombiano Sebastián Yatra con Dos Oruguitas, tema de la producción de Disney, Encanto.

El propio cantante de música urbana confirmó su participación en la entrega de los Premios Oscar .

Hola a todos, ¿cómo están? Quiero hacer este video para comentarles algo muy especial y es que, oficialmente estamos confirmados para cantar este domingo 27 de marzo, en la entrega número 94 de los Primeros Oscar, voy a estar cantando Dos Oruguitas, representando a mi país Colombia, obteniendo esta gran oportunidad de presentar nuestro idioma, el español

No podría estar más emocionado, agradecido, tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada, es agradecimiento a la vida, por esto que está pasando, por cada cosa que pasa que no me deja de sorprender, ahí los veo, gracias

Los otros cantantes que estarán en los Premios Oscar

Sebastián Yatra estará acompañado de Beyoncé, quien interpretará su tema Be Alive, que forma parte de la musicalización de Rey Richard.

Otra de las personalidades que estará presente será Billie Eilish, quien cantará el tema de la última entrega del Agente 007, No Time To Die. La lista la cierra, Rebe McEntire con Somehow You Do, de la película Four Good Days.

No te pierdas este domingo la entrega de los Premios Oscar por la señal de Azteca Siete en exclusiva.