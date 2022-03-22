Sale a la luz la teoría más escalofriante de Toy Story.

Una de las películas que ha marcado a muchas generaciones en todo el mundo y que sirvió para que Disney-Pixar se consolidara en la industria cinematográfica, es Toy Story.

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La historia que cuenta la historia de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos vio la luz por primera vez en 1996, por lo que desde ese momento se convirtió en la favorita de chicos y grandes.

Sin embargo, pocos saben que esta saga oculta innumerables detalles que con el paso de los años se han dado a conocer, entre ellos, la verdadera historia de la señora Nesbit.

¿Cuál es la teoría más sombría de Toy Story?

Tras perder su brazo por querer escapar de la casa de Sid, Buzz Lightyear entra en depresión y se suma a los juguetes de Hanna, hermana del villano de la película. Asegurando que es la señora Nesbit, Buzz se dice amigo de María Antonieta y su hermanita, pero ¿quiénes son ellas?

De acuerdo a Luis Velody, famoso por sus teorías en TikTok, la muñeca María Antonieta es una referencia directa a la reina consorte de Francia, que fue admirada pero también odiada por los franceses, debido a su estilo de vida y sus polémicas decisiones como gobernante.

Por ello, años más tarde fue culpada de alta traición y llevada a la guillotina, por lo que en la película de Pixar fue reflejada de esta manera.

No es la primera vez que una película animada se alimenta de la historia para consolidar su historia, pero sin duda este detalle es hasta un poco escalofriante. ¿Te lo esperabas?

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