Oscar 2022: ¿Quién es Jane Campion, la mujer detrás de El Poder del Perro?

Una de las películas que se perfila a tener un noche histórica en los Oscar 2022 es El poder del perro, misma que es dirigida por Jane Campion.

No te pierdas la ceremonia de nominados a los Premios Oscar 2022.

Te puede interesar: Oscar 2022: Ellos son los mexicanos que han ganado la estatuilla.

Inmediatamente, el nombre de Jane Campion se volvió tendencia, pero ¿quién es ella y por qué es la estrella a brillar en la entrega de premios más importante del cine?

Ella es Jane Campion, la directora de El poder del perro

Es una directora neozelandesa que nació un 30 de abril de 1954 en Wellington. Si bien su familia se dedicó al teatro, ella encontró en la antropología su verdadera pasión, misma que llevó de la mano del cine, luego de estudiar en la Escuela Australiana de Cine, Televisión y Radio.

Su carrera dentro del séptimo arte inició en la década de los 80s, pero su primer Oscar lo ganó en 1994 a Mejor Guión por la película El Piano. Posteriormente, dejó huella en cintas como Girl’s Own Story, Mishaps of Seduction and Conquest, After Hours, An Exercise in Discipline-Peel, entre otras.

Para este 2022, Jane Campion regresó a los primeros planos al recibir 12 nominaciones con la cinta El poder del perro, la cual ha dejado huella en quienes la han visto en una famosa plataforma de streaming.



¿A qué hora, cuándo y dónde ver los Oscar 2022?

No te pierdas el próximo domingo 27 de marzo la entrega de los Oscar 2022 a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 5 p.m.

También te puede interesar: Oscar 2022: ¿Cuál fue la primera película mexicana nominada?