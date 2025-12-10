Selena Gomez y Benny Blanco decoran su primer árbol de Navidad como esposos

La actriz y cantante Selena Gomez y el productor musical Benny Blanco celebrarán este año su primera Navidad como matrimonio, un momento que compartieron con sus seguidores a través de un carrusel de imágenes y videos publicado en la cuenta de Instagram de la artista el pasado 4 de diciembre.

Navidad como esposos

En las imágenes, Gomez, de 33 años, aparece junto a Blanco, de 37, decorando su árbol navideño. En uno de los clips, la intérprete viste pantalones cortos y un suéter gris de punto mientras coloca adornos junto a su esposo. Instantes después, la pareja se besa, provocando la emoción de millones de fanáticos.

Un segundo video muestra a los recién casados abrazándose tras terminar de decorar el árbol, mientras otra fotografía se centra en las coloridas decoraciones que eligieron para su hogar. En una toma adicional, Blanco coloca un adorno en el árbol iluminado, mientras Gomez sonríe frente a la cámara colgando una esfera navideña.

La publicación, que ya acumula casi tres millones de likes, fue acompañada por un mensaje de la cantante: “Nuestra primera Navidad como matrimonio 💒 🌲”. En el carrusel también se incluyó una imagen festiva de Gomez posando con dulzura, reforzando el ambiente íntimo y alegre de la celebración.

Una relación que crece en público

La publicación llega después de que la pareja celebrara su primer Día de Acción de Gracias juntos como esposos. En esa ocasión, Gomez compartió una fotografía de la mesa del comedor y escribió: “Estoy muy agradecida por todos ustedes hoy. Feliz Día de Acción de Gracias”.

Desde que anunciaron su compromiso, la relación de Gomez y Blanco ha estado presente de manera constante en sus redes sociales. Para conmemorar su primer mes como esposos, compartieron una imagen en sus historias de Instagram tomados de la mano mientras caminaban descalzos por una playa de arena.

El inicio de su historia

Selena Gomez y Benny Blanco fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2023. Un año después, en diciembre de 2024, anunciaron su compromiso con una publicación en la que la cantante escribió: “La eternidad comienza ahora”. Finalmente, el pasado 27 de septiembre de 2025, celebraron una boda íntima en Sea Crest Nursery, Santa Bárbara, California, con alrededor de 170 invitados entre familiares y amigos cercanos, según Vogue.

Hoy, la pareja disfruta de sus primeras fiestas decembrinas como esposos, compartiendo con sus seguidores la alegría de un nuevo capítulo en su historia de amor.