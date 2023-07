Esta es la canción que Bobby Pulido le dedicó a Selena.

Muchos mitos gravitan alrededor del nombre de Selena Quintanilla, ese icono del tex-mex que llegó a la industria de la música para hacer historia no solo en Estados Unidos sino en el resto del mundo, recordada hasta la fecha y de quien varias canciones no dejan de sonar aún en el presente. También fueron muchas las personas que cayeron rendidas ante el encanto de Selena, tanto fans como personas que estaban dentro del ojo público, y uno de los más sonados es Bobby Pulido, ¿será que le dedicó una canción después de su triste fallecimiento?

La Historia detrás del Mito - Selena Quintanilla

¿Bobby Pulido le dedicó “Desvelado” a Selena Quintanilla?

“Desvelado” se ha convertido en una de las canciones infaltables al momento de hablar del regional mexicano, y claramente es un clásico que se escucha en cualquier fiesta o reunión pero, ¿no te ha tocado escuchar a alguien que te dice, mientras escuchan esa canción, que Bobby Pulido la escribió para Selena Quintanilla?

Muchos han sido los rumores entorno a esto, y muchos aseguran que no es un rumor, que el mismísimo cantante que le da voz a “Desvelado” habría salido a decir que él escribió esa canción al momento de enterarse del terrible fallecimiento que tuvo Selena.

Sin embargo, cabe aclarar un par de inconsistencias con esta romántica y trágica versión, para empezar, Bobby Pulido no es el autor de dicha letra tan desgarradora, pues quien figura en los créditos de la canción es Jorge Amena, pero el rumor sí tiene algo de cierto.

“Desvelado” salió a la luz en el año 1995, mismo año en el cual la leyenda de Selena Quintanilla dejaría la industria de la música y su lugar en el mundo para siempre. Bobby Pulido aclaró que si bien él no escribió la canción, cuando la cantaba sí se acordaba de ella, sobre todo porque siempre sintió cierta atracción por Selena.

¿Qué dice la canción de “Desvelado”?

¿Quién no ha cantado a todo pulmón ese cachito desgarrador que dice “voooooy desvelado, por estas calles esperando encontrar a esa voz de ángel que quiero amar?, con un sentimiento de tristeza y de pérdida incomparable con cualquier otra cosa en el universo.

Y es que la canción está repleta de momentos en donde más de uno siente un quiebre por la ansiedad de algo que nunca sucedió y de algo que probablemente nunca sucederá. A la voz de Bobby Pulido escuchamos a un hombre que por estar pensando en esa voz de ángel que lo enamoró, no puede dormir, pues “mi deseo no me deja descansar”.

Pero muchos encuentran muchas cosas que podrían adjudicársele a que Bobby Pulido se la hubiera dedicado a Selena, sobre todo la parte en donde dice “escucho cada día la radio, seguro que la vuelvo a oír”, línea con la que muchos internautas aseguran que se refiere a la reina del tex-mex.

Sobre todo se pensaba que la frase que pregunta, casi al final de la canción, "¿dónde andará?” es una pregunta hacia dónde se encontrará Selena después de su muerte, y una duda que casi se inclina hacia la pregunta de si ¿alguna vez volverán a encontrarse?

¿Qué pasó con Selena Quintanilla?

Con una carrera en ascenso el viernes 31 de marzo de 1995 el mundo quedó aturdido ante la noticia de que Selena Quintanilla habría fallecido de una forma terrible: un disparo de arma de fuego a manos de Yolanda Saldívar, la mujer que se presentaba como la líder del club de fans de Selena.

Mucho se ha especulado sobre los motivos posibles por los cuales Saldívar tomó la decisión de quitarle a los Quintanilla y al mundo entero a una voz tan importante en la industria, a alguien que sobre todo tenía un futuro más que brillante por venir, sin embargo las teorías son demasiadas y hasta la fecha no hay nada claro al respecto.

Pero si te estás preguntando ¿cuándo sale de la cárcel Yolanda? pues hay una posibilidad de que sea liberada en marzo del 2025, después de haber cumplido 27 años de condena.