Difunden mensajes privados de Justin Baldoni con FUERTES DECLARACIONES sobre Blake Lively

Si creías que el problema legal entre Justin Baldoni y Blake Lively ya se estaba calmando, te equivocaste. No solo sigue pendiente el juicio formal que busca poner fin al pleito, sino se sigue dando a conocer información. Se acaba de revelar un mensaje privado donde el cineasta acusa a la actriz de querer ponerle una trampa.

El portal especializado en celebridades TMZ obtuvo acceso y difundió una conversación en que Baldoni dice que ha tenido "una terrible semana" en la planeación de escenas íntimas para la película "It ends with us" , que él protagonizó junto a Lively. "Ella tuvo la audacia de enviarme un correo invitándome a una reunión privada en su casa", comienza contando.

Luego, el director acusa a la actriz de rehusarse a usar una doble de cuerpo para las escenas íntimas, lo cual obligaba a la producción a intervenir porque "eso es ponerme una trampa".

Justin Baldoni también dice que Blake Lively rechazó todos sus storyboards para las escenas íntimas y que ella quería que en esas escenas se mantuvieran con toda su ropa puesta, "lo cual es ridículo si has leído el libro", agregó.

En la conversación, el también actor dice que intentaba mantenerse positivo pero que era muy cansado trabajar con una actriz "que quiere reescribir el guión y ser la directora".

Cuándo es el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Originalmente, la fecha para el juicio entre la actriz y el director era el 9 de marzo de 2026, pero en diciembre pasado se movió para el 18 de mayo. El cambio se debió a que el juez del Distrito Sur de Nueva York, Lewis Liman, tiene actualmente dos casos criminales (los cuales son prioridad) para marzo.

Blake Lively ha acusado a Justin Baldoni de acoso sexual durante el rodaje de "It ends with us" y de tomar represalias en su contra cuando, aún en la filmación, pidió que hubiera medidas de protección ante supuestos comportamientos inapropiados del director.

Baldoni también había demandado a Lively por supuesta difamación, pero en junio pasado sus acusaciones fueron desestimadas.

