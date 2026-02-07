¿Están tus favoritas? Las 10 series que han hecho historia y que todo el mundo debería terminar

Más allá de las modas pasajeras, existen series que lograron marcar un antes y un después en la historia de la televisión y se convirtieron en referentes culturales. Críticos especializados, rankings internacionales como los de Rolling Stone, The Guardian, IMDb, Metacritic y Rotten Tomatoes, coinciden en señalar a estas producciones como las más influyentes y mejor construidas de todos los tiempos.

Estas producciones no solo destacan por su calidad narrativa, sino por su impacto social, estético y emocional en millones de espectadores. Estas son las series que se pueden ver en plataformas de streaming y son consideradas las mejores de la historia.

Las 10 series que hicieron historia según la crítica especializada

Breaking Bad (Netflix)

Considerada por muchos como la mejor serie de todos los tiempos. La historia de Walter White, un profesor de química que se convierte en narcotraficante, redefinió el concepto de antihéroe. Para Rolling Stone, es la "obra maestra definitiva de la televisión moderna".

The Sopranos (HBO Max)

La serie que cambió para siempre la ficción televisiva. El retrato psicológico de Tony Soprano abrió la puerta a las narrativas complejas y adultas. Según The New York Times, es "la serie más influyente del siglo XXI".



The Wire (HBO Max)

Un retrato crudo y realista de Baltimore y sus sistemas de poder: policía, política, educación y narcotráfico. The Guardian la define como "la serie más inteligente jamás escrita".



Mad Men (Amazon Prime Video)

Elegancia, publicidad y crisis existenciales en los años 60. Más que una serie, un estudio sociológico. Para Time Magazine, es "la mejor serie dramática de su generación".



Game of Thrones (HBO Max)

Aunque su final fue polémico, su impacto es indiscutible. Dragones, política y traiciones en una superproducción sin precedentes. Variety la considera "el mayor fenómeno televisivo global".

Friends (Netflix / HBO Max)

La comedia más icónica de los 90. Sus personajes siguen vigentes décadas después. Según Forbes, es "la sitcom más influyente de la historia".

The Office (Amazon Prime Video)

El falso documental que redefinió el humor laboral. Steve Carell convirtió a Michael Scott en un ícono. Entertainment Weekly la cataloga como "la comedia más querida del streaming".



Stranger Things (Netflix)

Ciencia ficción, nostalgia y terror ochentoso. Un fenómeno cultural que unió generaciones. Para The Hollywood Reporter, es "la serie que consolidó la era Netflix".

Black Mirror (Netflix)

Una antología que explora los límites de la tecnología y la mente humana. Wired la define como "la serie más perturbadora y necesaria de la última década".



Lost (Disney+)

Misterio, ciencia y espiritualidad en una isla imposible. Fue pionera en la conversación online sobre series. Según TV Guide, "cambió la forma de consumir televisión".