7 mejores episodios de “Malcolm el de en medio” que te harán reír como la primera vez

¡Al fin! El momento que todos los fans de “Malcolm” estaban esperando finalmente llegó. Esta semana se estrena el revival de la querida serie: “Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta". Para celebrarlo, te compartimos los 7 mejores episodios de la serie original, según su calificación en IMDb; estamos seguros que te harán reír como la primera vez.

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7 mejores episodios de “Malcolm el de en medio”, según su calificación en IMDb

1. Boliche

Calificación: 9,3

El episodio del Boliche es el mejor calificado en la historia de la serie. Este se divide en dos partes, dado que se muestran dos versiones diferentes de una salida al boliche: una si Hal hubiera llevado a los chicos y otra si estuvieran acompañados de Lois.

|Crédito: Twentieth Century Television

2. Graduación

Calificación: 9,0

El final de la serie tiene un cierre casi perfecto. En este episodio, Malcolm finalmente se gradúa. Sin embargo, una beca no es suficiente para cubrir su matrícula en Harvard, por lo que deberá trabajar duro para poder pagar sus estudios. Al final del episodio, Hal y Lois descubren que están esperando un nuevo bebé.

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3. Reunión Familiar

Calificación: 8,8

El tercer episodio de la cuarta temporada. En este, se muestra a todos los Wilkerson en una reunión familiar de Hal. Durante el fin de semana, Lois se convierte en víctima constante de insultos, por lo que sus hijos preparan una cruel pero divertida venganza, mientras que Hal tiene que enfrentarse a su propio padre.

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4. Los Patinadores

Calificación: 8,7

Mientras Lois se recupera de una fuerte lesión en la espalda, Hal enseña a Malcolm a patinar para un juego de hockey. Este episodio nos regala una de las mejores escenas de Bryan Cranston en pantalla: una presentación de patinaje artístico, con un traje azul de lentejuelas, al ritmo de “We Are the Champions”.

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5. Si los chicos fueran chicas

Calificación: 8,7

Lois está a la espera de su quinto bebé. A medida que el embarazo transcurre, la matriarca de la familia no puede evitar cuestionarse cómo sería su vida si todos sus hijos fueran niñas. Sin embargo, lo que empieza como un sueño, termina siendo una completa pesadilla.

| Crédito: Twentieth Century Television

6. El cumpleaños de Lois

Calificación: 8,4

Hal olvida el cumpleaños de Lois, mientras que los chicos deciden comprar dulces en vez de un regalo para su madre. Decepcionada, Lois decide celebrar su cumpleaños sola en una jaula de bateo. La familia alcanza a Lois para intentar reparar la situación. No obstante, un payaso se mete a la discusión, lo que desencadena una pelea entre los chicos y los demás payasos. Pese al caos, Lois termina satisfecha, pues este acto la hace darse cuenta de lo que su familia es capaz de hacer por ella.

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7. El Festival

Calificación: 8,3

Toda la familia acude al “Burning Man”, un festival “hippie” que se celebra en el desierto. A lo largo del episodio, cada integrante de la familia vive una experiencia diferente, pero igual de caótica.

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Bonus: El picnic de los Krelboyne

Calificación: 8,3

El picnic de los Krelboyne no podía quedarse atrás. Perteneciente a la primera temporada, este capítulo nos muestra a Malcolm en una crisis por ocultar su inteligencia ante su familia durante un picnic de la clase de superdotados. Finalmente, Malcolm logra hacer un cálculo mental verdaderamente asombroso, sorprendiendo a todos los presentes.

| Crédito: Twentieth Century Television

¿Cuándo se estrena Malcolm el de enmedio: la vida sigue siendo injusta y en dónde ver?

El revival de Malcolm se estrenará este viernes, 10 de abril, en la plataforma de streaming de Disney+.

¿De qué tratará Malcolm el de en medio: life 's still unfair?

Este nuevo especial se sitúa 20 años después del último episodio de la serie. La historia se centra en Malcolm, quien ahora tiene una hija. Según los primeros avances, Malcolm se ha mantenido alejado de su familia durante los últimos años. No obstante, debido al 40 aniversario de bodas de sus padres, tendrá que volver a verlos; ¿sobrevivirá?

¿Cuántos episodios son?

“Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta” solo contará con cuatro episodios, todos ellos bajo la dirección de Linwood Boomer, el creador original del programa. La serie original cuenta con un total de 151 episodios. Todos están disponibles en Disney+.