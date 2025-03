¿Cuántos trabajos ha tenido Homero en Los Simpson? Estos son los 7 más icónicos

Si piensas que tú has pasado por muchos empleos, es porque no has visto todo lo que ha intentado hacer el querido y torpe padre de familia, Homero Simpson. Homero es conocido por trabajar en la planta de energía nuclear de Springfield. Sin embargo, a lo largo de más de 30 temporadas de Los Simpson, este personaje ha tenido aproximadamente 133 trabajos diferentes, cada uno con momentos más memorables y cómicos que el anterior.

Si pusiéramos una lista con todos los trabajos y sus momentos más memorables, seguramente esta sería la nota más larga del mundo. Por eso hoy te traemos una pequeña lista que contiene los siete de trabajos más icónicos de Homero Simpson.

Los trabajos más icónicos de Homero Simpson

Entre sus trabajos más icónicos y memorables se encuentran:

1. Astronauta

Temporada 5

En este capítulo Homero logra viajar al espacio, protagonizando una de las escenas más recordadas con Homero disfrutando de una botanita mientras flota dentro de la nave espacial.

2. Conductor del monorraíl

Temporada 4

Homero es puesto a cargo de pilotear un sistema de transporte defectuoso.

3. Magnate del Tomaco

Temporada 11

Homero logra cultivar una extraña mezcla de tomates y tabaco, provocando a Springfield una adicción a su producto.

4. Boxeador

Temporada 8

Homero intenta buscar suerte en el boxeo con ayuda de su buen amigo Moe con resultados desastrosos.

5. Reservista de la Marina

Temporada 9

Homero se convierte en un torpe oficial naval y gracias a su incompetencia, casi provoca una guerra.

6. Guardaespaldas del Alcalde Diamante

Temporada 10

Homero se convierte en el guardaespaldas del alcalde y se enfrenta con la mafia de Springfield. En este capítulo aparece Mark Hamill.

7. Inventor

Homero se obsesiona con Thomas Edison e intenta convertirse en un inventor y crea su silla con patas adicionales para evitar caídas.

Algo es seguro, Homero ha tenido tantos empleos que si hiciéramos su currículum sería uno de los más extensos en la historia de la televisión. ¿Cuál de estos trabajos te parece el más divertido?

