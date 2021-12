Ellos son los personajes que desaparecieron de Los Simpson.

A través de sus decenas de capítulos, han pasado muchos personajes por Los Simpson. Algunos se han quedado por mucho tiempo y otros tuvieron un paso efímero y desaparecieron.

Dr. Marvin Monroe

Era un consejero que ofrecía consejos de salud mental y de vida a través de un programa de radio que tuvo a la familia Simpson como pacientes. En el episodio ‘Alone Again, Natura-Diddily’ de 2000, su nombre aparece en una lápida, pero después se sabe que simplemente estaba “muy enfermo.”

Lionel Hutz y Troy McClure

El abogado Lionel Hutz y el actor Troy McClure, uno ayuda a la familia Simpson a evitar la cárcel por sus diversos delitos y el otro es histrión en ‘Cry Yuma’ y ‘Here Comes the Coast Guard’. Los productores retiraron a ambos de la serie.

Maude Flanders

Los Simpson renegocian su contrato, pero Maggie Roswell, quien llevaba en la serie desde la primera temporada, allá por 1990, dejó la serie en 1999, como la piadosa vecina Maude Flanders.

Herbert Powell

Fue en el capítulo de febrero de 1991 ‘Oh Brother, Where Art Thou?’ donde el ilustre Danny DeVito llegó a Springfield como Herbert Powell, el medio hermano que Homero no sabía que tenía. En el episodio ‘Changing of the Guardian’ de 2013, la pareja amarilla se plantea nombrar a Herb tutor legal de sus hijos en caso de que llegaran a faltar.

