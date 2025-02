Charlie Cox, actor de Daredevil, quiere interpretar al Joker

Hace unos días se confirmó que el Batman de Robert Pattinson no será parte del nuevo universo cinematográfico de DC en el que anda trabajando el director James Gunn. Esto deja la puerta abierta a una serie de nuevos personajes para el caballero de la noche.

De acuerdo con los planes que tiene DC, Batman aparecerá en su propia cinta llamada Batman: The Brave and the Bold, de la cual se está preparando el guion. Aún no hay fecha de estreno y algunos ya han alzado la voz. ¿Te imaginas a Charlie Cox, de Daredevil, como el Joker?

Charlie Cox, actor de Daredevil, sueña con interpretar al Joker

Durante la Fan Expo de San Francisco, en una sesión de preguntas y respuestas, les preguntaron a los actores que dan vida a Matt Murdock y Bullseye (Wilson Bethelm) sobre su rol soñado en el naciente DCU. Cox, rápidamente respondió:

No me gustaría hacerlo basándome en los actores que has interpretado en el pasado porque son brillantes, pero estaba pensando que el Joker sería muy divertido. Si pudiera encontrar una manera de hacer algo. Ya sabes, quiero decir, Heath Ledger, para mí, hizo genial ese papel, obviamente. Si pudiera encontrar una nueva versión de él, sería genial.

Es un poco complicado pensar que Charlie Cox pudiera formar parte de la lista de actores del DCU, pues se encuentra en fila el estreno de su primera temporada de Daredevil: Born Again y se sabe que el equipo de producción ya está pensando en la segunda temporada de la misma.

Solo queda estar pendiente del nuevo elenco que llegará a esta nueva etapa del DCU, específicamente, en el oscuro mundo de la ciudad gótica.

¿Crees que Charlie Cox tiene todo lo necesario para convertirse en el Joker?

