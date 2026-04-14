El apellido de “Malcolm el de en medio” NO es “Wilkerson"; el secreto que muchos fans de la serie no saben

Hace ya más de una década se popularizó en internet que, aunque el apellido de la familia protagonista en "Malcolm el de en medio" nunca se menciona, éste sería "Wilkerson". Sin embargo, ese dato no es una realidad en el canon de la serie. Al menos, no si le preguntas a su creador, Linwood Boomer, o al protagonista, Frankie Muniz.

¡Así se vivió la alfombra roja de Malcolm el de en Medio en Venga La Alegría!

¿Por qué la gente cree que "Malcolm el de en medio" se apellida "Wilkerson"?

Si has visto la serie completa, sabrás que el nombre completo de la familia protagonista nunca se menciona verbalmente. Sin embargo, hace ya varios años, en foros de internet se popularizó que su apellido sería "Wilkerson"; hoy en día, incluso se acepta como una verdad oficial.

Existe una base que para muchas personas es muy sólida, para llamar "Wilkerson" a la familia de "Malcolm". En el episodio piloto, cuando conocemos al personaje de "Francis", hay un momento en que lleva su uniforme de la escuela militar y podemos ver que la placa dice aquel apellido.

Cuál es el apellido real de "Malcolm el de en medio"

En 2001, durante una entrevista con el cast, Linwood Boomer dijo que en realidad "Malcolm" no tiene apellido oficial. "No sabemos cuál es su apellido. Bromeamos con que se llama 'Sin-Apellido'", dijo el creador de la serie.

No obstante, hubo una época en la cual el apellido "Wilkerson" sí se consideró y había una broma relacionada con éste, pero se cortó del episodio piloto; de esta manera, el nombre en la placa de "Francis" sería un error que se quedó en la versión final.

"No necesitan un apellido", mencionó en aquella ocasión Linwood Boomer. "En el momento en que dices su apellido, les das una etnia, te haces una idea de cómo son", agregó, defendiendo la idea de que con la serie se buscaba que el público pudiera identificarse. Es la misma razón por la que nunca dicen exactamente de dónde es originario.

En 2025, Frankie Muniz dio una entrevista donde concuerda con esta idea. "Decidieron eso [que no hubiera apellido] porque querían dar la impresión de que podría ser tu familia o podrían ser tus vecinos", declaró.

En el último capítulo de la serie, cuando el director de la escuela llama a "Malcolm" para dar su discurso en la graduación, el sonido del micrófono evita que podamos escucharlo; sin embargo, en los labios del actor puede leerse "No-Last-Name" ("Sin-Apellido").