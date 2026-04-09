Así luce hoy Erik Per Sullivan, el actor que dio vida a Dewey en Malcolm y que rechazó volver a la serie

Este viernes, 10 de abril, llega a las pantallas de Disney+ ‘Malcolm el de en medio: la vida sigue siendo injusta’. Si bien este especial muestra a los Wilkerson en una nueva etapa de sus vidas, hay alguien que marcó la serie y que no estará de regreso. Se trata de Erik Per Sullivan, quien dio vida al emblemático Dewey en la producción original. El actor se negó a volver pese a que le hicieron una oferta millonaria, por lo que su personaje tuvo que ser re-casteado y ahora será interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

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¿Por qué Erik Per Sullivan se negó a volver a Malcolm?

La razón es simple. Erik dejó su vida de actor en el pasado y ahora vive tranquilamente en Boston, Massachusetts, sin interés alguno en volver a los reflectores. Según reveló Jane Kaczmarek (la actriz que da vida a Lois en Malcolm), Sullivan está estudiando literatura victoriana y a Charles Dickens en la Universidad de Harvard.

Así luce hoy Erik Per Sullivan: el actor tiene 34 años y permanece alejado de los reflectores

Actualmente, Erik Per Sullivan tiene 34 años. La última vez que acudió a un evento público, relacionado con la industria del entretenimiento, fue en 2007. Desde entonces ha mantenido una vida “normal”, alejado de los reflectores. No obstante, debido al revuelo que causó el revival de Malcolm, los paparazzis no se hicieron esperar en el hogar del ahora ex-actor. En marzo de 2025, un reconocido medio internacional publicó las primeras imágenes de Erik en casi 20 años.

En estas, se ve al famoso ‘Dewey’ bebiendo café mientras sale de su hogar en Boston. El actor viste un abrigo color marrón, acompañado de un suéter gris y una boina. Así luce Erik Per Sullivan en la actualidad:

¡Erik Per Sullivan (Dewey) siendo fotografiado en público por primera vez en 18 años!



El periódico The Sun publicó el 26 de marzo, unas fotos del actor saliendo de su casa en Boston. El actor no había sido fotografiado públicamente desde el 2007 después de dejar la actuación. pic.twitter.com/TtuSoVSTVp — MOVIEVERSO (@movieversox) April 1, 2025

¿De qué tratan los nuevos episodios de Malcolm?

El revival de Malcolm se sitúa 20 años después del último episodio de la serie original. Este especial está compuesto por un total de cuatro episodios, en donde se muestra la vida actual de los Wilkerson. Según los primeros avances, Malcolm se ha mantenido alejado de la familia durante los últimos años. No obstante, deberán volver a verse las caras por el 40 aniversario de bodas de Lois y Hal. Aquí el tráiler:

¿A qué hora se estrena ‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’?

‘Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta’ se estrena este 10 de abril en la plataforma de streaming de Disney+ en punto de las 2:00 a.m. (hora del centro de México).