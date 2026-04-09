Bryan Cranston pide PERDÓN por polémicas escenas en Malcolm el de en Medio: La Vida sigue siendo injusta: “Quiero disculparme con todos ustedes”

Bryan Cranston pidió disculpas a los fans durante la premiere de Malcolm el de en medio: La vida sigue siendo injusta. La razón: Hal hace dos desnudos en la miniserie que se estrena el 10 de abril de 2026. “Hal estará desnudo dos veces, me gustaría disculparme… voltee, tape los ojos de sus niños, porque sí pasa”, declaró entre risas el carismático actor que da vida al papá de Malcolm.

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¿Qué opina Bryan Cranston de la miniserie de Malcolm el de en Medio: La Vida sigue siendo injusta?

En la premiere también le preguntaron si fue difícil para él y el resto del reparto volver a darles vida a estos personajes. Cranston respondió con sorpresa que él tenía esa preocupación, pues la serie tiene poco más de 20 años que terminó y es difícil entender dónde estuvieron tanto tiempo, pero durante una lectura del guion con todo el elenco, “fue muy claro de inmediato” que todo estaba ahí. El actor hizo la comparación con encontrar un viejo suéter que amabas.

Bryan Cranston APOLOGIZES for his nude scenes in 'Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair.' https://t.co/Tk3tTooM18 — Entertainment Tonight (@etnow) April 9, 2026

¿Quién es la hija de Bryan Cranston?

Todos vemos en Bryan Cranston a un padre, y la entrevistadora no dudó en preguntarle sobre lo que significa para él ver a su hija trabajar en una serie de televisión. La hija del querido actor es Taylor Dearden y actualmente da vida a una doctora en la aclamada serie The Pitt. Como era de esperarse, Cranston dejó en claro que está muy orgulloso de verla triunfar en la televisión junto a su esposa y que para él significa el mundo entero poder verla crecer.

¿Qué calificación tiene Malcolm el de en medio: La Vida Sigue Siendo Injusta en Rotten Tomatoes?

La serie se estrena pronto por Disney+ y cuenta hasta este momento con un 80 % de aprobación en Rotten Tomatoes, lo que significa que la mayoría de las críticas son positivas. Así que ya lo sabes, en total son 4 episodios y, si eres fan de la serie, no te la pierdas este 10 de abril.