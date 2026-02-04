“El Caballero de los Siete Reinos” anuncia CAMBIO DE DÍA Y HORARIO: cuándo y a qué hora verlo en México

A través de su cuenta oficial de Instagram, HBO Latinoamérica confirmó que el episodio 4 de la serie "El Caballero de los Siete Reinos" llegará dos días antes de lo normal. A continuación te contamos más detalles sobre el cambio de horario.

El nuevo capítulo de "El Caballero de los Siete Reinos" saldrá el viernes 6 de febrero, y en México estará disponible a partir de las 2:00 A.M.

Los primeros 3 capítulos de la nueva serie del universo televisivo de "Game of Thrones" salieron en domingo a las 10:00 P.M., y se espera que después de esta semana la programación habitual se reanude.

En comentarios de redes sociales se especula si el cambio se debe a que el domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX, pero la información oficial no hizo ninguna clase de referencia al evento deportivo. Otros usuarios están pidiendo que, "de una vez", se libere el episodio 5 el domingo para no tener que esperar más de una semana.

Cuántos capítulos tendrá "El Caballero de los Siete Reinos"

La primera temporada de esta serie tendrá 6 episodios en total, por lo cual nos acercamos peligrosamente a la recta final. Es el tercer spin-off de "Game of Thrones"; sigue la historia de "Ser Duncan El Alto" (ancestro de "Brienne of Tarth") y su pequeño escudero, "Egg" (cuyo verdadero nombre es "Aegon V").

Los capítulos de esta serie se caracterizan por ser más breves que los de "Game of Thrones" o "House of the Dragon"; duran entre 31 y 42 minutos. Además, en la primera serie cada temporada tenía 10 episodios (con excepción de la última), mientras la segunda tiene 8 por temporada.

Cuántas temporadas tendrá "El Caballero de los Siete Reinos"

Hasta ahora se ha confirmado que "El Caballero de los Siete Reinos" ya se renovó para una segunda temporada; se han publicado 3 novelas del material literario en que está basado este programa. Pero Ira Parker, el showrunner de la serie, tiene una ambiciosa idea para múltiples temporadas que abarcarían gran parte de la vida de "Dunk" y "Egg"; solamente el tiempo y la respuesta del público dirán cuántas se harán.