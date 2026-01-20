El estreno que hizo vibrar a los fans de Juego de Tronos: El Caballero de los Siete Reinos

El pasado 18 de enero, HBO Max subió el primer capítulo de “ El Caballero de los Siete Reinos ” (A Knight of the Seven Kingdoms) y los fanáticos estuvieron eufóricos con la nueva serie del universo de “Juego de Tronos”. Tras el éxito de “La Casa del Dragón”, esta nueva producción propone una escala distinta, una más íntima y cercana a los caminos de los Siete Reinos, donde se explora a "los Westeros y sus habitantes" desde una óptica renovada de George R.R. Martin.

A diferencia de sus predecesoras, "la serie se aparta del poder de las luchas de las grandes casas y dragones, para centrarse en las vivencias de los ‘pequeños’ de Poniente". Esta premisa no es casual. Ryan Condal, guionista y productor ejecutivo, dijo a Entertainment Weekly que la historia refleja cómo las personas comunes sufren las consecuencias de los enfrentamientos entre la nobleza, viendo desde otro punto de vista el universo creado por George R.R. Martin.

¡Hacemos una advertencia de que este contenido no incluye spoilers!

¿De qué trata la historia de Dunk y Egg?

Para entender el contexto temporal, es necesario precisar que “El Caballero de los Siete Reinos” está basada 100 años antes de los hechos de “Juego de Tronos”. El eje está puesto sobre Ser Duncan el Alto, conocido como Dunk, y su escudero Egg, un muchacho inquieto que lo acompaña en sus andanzas.

En esta época, el aire de Poniente es distinto: "ellos se convierten en compañeros recorriendo un continente donde la dinastía Targaryen todavía domina el Trono de Hierro y donde el recuerdo de los dragones persiste", según la sinopsis oficial de HBO. No estamos ante la extinción de una casa, sino ante su apogeo y las grietas internas de la familia del dragón.

La serie está basada en la corta novela de Martin, titulada The Hedge Knight (El Caballero Errante), que narra la vida de Dunk. Este personaje inicia su camino como huérfano en Desembarco del Rey y se convierte en caballero tras el fallecimiento de su mentor, Ser Arlan de Pennytree. Es la historia clásica del "underdog" que busca honor en un mundo cínico.

¿Quién es quién? Conoce el elenco de “El Caballero de los Siete Reinos”

HBO Max reveló que en el primer adelanto a Peter Claffey como Dunk. En el avance se observan escenas de combates con espada y paisajes que evocan el Poniente original de la franquicia. El elenco principal incluye a Dexter Sol Ansell como Egg y poco a poco se irán conociendo los personajes de la primera temporada, ya que cada domingo HBO Max estrenará un capítulo hasta completar 6.

Peter Claffey como Ser Duncan, el Alto: Es el protagonista. En la vida real fue jugador profesional de rugby y nació en Irlanda, lo que le otorga la imponente presencia física que el personaje requiere. Ha participado en producciones como "Vikings: Valhalla" y "Bad Sisters".



Dexter Sol Ansell como Egg: El otro pilar de la historia. Acompañará a Dunk convirtiéndose en su escudero, ocultando una identidad que cambiará el destino de los Siete Reinos.



Daniel Ings como Ser Lyonel Baratheon: Conocido como "La Tormenta Riente".



Bertie Carvel como el Príncipe Baelor Targaryen: Heredero al trono y un hombre de honor.



Finn Bennett como el Príncipe Aerion Targaryen: El contrapunto cruel y arrogante de la familia real.

Sam Spruell como el Príncipe Maekar Targaryen.

Shaun Thomas y Edward Ashley como Raymun y Steffon Fossoway.

Tanzyn Crawford como Tanselle: Una talentosa titiritera que cruza caminos con Dunk.

¿Cuál es la diferencia del libro con la serie?

Los primeros tres capítulos están dirigidos por Sarah Adina Smith y los otros tres por Owen Harris. A pesar de que la fuente original, "The Hedge Knight", tiene solo 164 páginas, la profundidad está asegurada puesto que George R.R. Martin participa activamente como guionista y productor ejecutivo, velando por la esencia de su obra.