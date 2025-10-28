¿“It: Welcome to Derry” tendrá segunda temporada? La información confirmada de la serie que está aterrorizando a todos

Si bien apenas se ha estrenado un episodio de “It: Welcome to Derry”, muchos de nosotros ya estamos convencidos de seguir esta historia en más de una temporada. Pero, ¿tendremos esa oportunidad? A continuación te revelamos lo que los cocreadores de la serie han afirmado.

¿Cuántas temporadas habrá de “It: Welcome to Derry”?

Si todo sale bien y estos primeros episodios son recibidos con éxito, la serie “It: Welcome to Derry” tendrá un total de 3 temporadas. Esto, de acuerdo con lo que dijeron Barbara y Andy Muschietti, cocreadores del programa, a la revista Variety.

Como seguramente ya sabes, “It: Welcome to Derry” es una precuela de las películas de “It” que dirigió Andy Muschietti. La trama ocurre en el pueblito homónimo y ficticio ubicado en Maine, 25 años antes de los acontecimientos que vimos en la primera cinta. Trata sobre los orígenes de la maldición que recae en “Derry”, relacionada con la entidad que se manifiesta como el payaso “Pennywise”.

Los Muschietti desarrollaron un arco televisivo que se desenvuelve en 3 temporadas. “Se basan principalmente en los tres ciclos críticos de ‘Pennywise’, que ocurren en 1962, 1935 y 1908”.

Mientras las dos películas de “It” que se estrenaron en 2017 y 2019 siguen las tramas principales del libro homónimo de Stephen King, la serie se basa en el ‘lore’ que puede encontrarse a lo largo del libro y que no se ha representado a detalle en las cintas mencionadas ni tampoco en la miniserie de 1990. “Me di cuenta de que había una historia oculta ahí, y que Stephen King estaba dejando migajas que podrían guiarnos hacia algún lugar”, dijo Andy Muschietti.

Cuándo salen los episodios de "It: Welcome to Derry"

El primer capítulo de la serie de "It" salió el 26 de octubre y ya fue anunciado que el segundo saldrá el 31 de octubre, justo en Halloween. Este es el orden de los siguientes episodios:

3 - 9 de noviembre

4 - 16 de noviembre

5 - 23 de noviembre

6 - 30 de noviembre

7 - 7 de diciembre

8 - 14 de diciembre

La hora de estreno en México es a las 7:00 P.M.