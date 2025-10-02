31 películas de terror en streaming para ver en octubre y disfrutar cada día de ‘spooky season’ al máximo

Oficialmente, al iniciar octubre ya estamos en ‘spooky season’ (y, quien te diga lo contrario, miente). Para que vayas preparando toda la actitud en la temporada favorita de quienes disfrutamos sentir miedo, te dejamos una lista con 31 películas de terror disponibles en streaming, una para cada día de aquí a Halloween.

31 películas de terror para ver en octubre 2025 y prepararte para Halloween

1. “Exterminio” (“28 days later”, 2002)

Un paciente despierta del coma en un hospital y se encuentra con la ciudad de Londres casi completamente desierta. En la gran urbe solo lo acompaña algunos sobrevivientes y los miles de infectados de un virus que transforma a los humanos en seres letales e increíblemente agresivos. Está en HBO.

2. “Nosferatu” (2024)

Un remake a cargo del director Robert Eggers de un clásico alemán del cine mudo, basado en la novela “Drácula” de Bram Stoker. Bill Skarsgard interpreta al monstruo homónimo, mientras Lily-Rose Depp y Nicholas Hoult encarnan a la pareja atormentada por él. La encuentras en HBO.

3. “X” (2022)

Esta película dio origen a toda una trilogía de estética inconfundible y grandes actuaciones de Mia Goth. La primera cinta trata sobre un grupo de jóvenes que en los años 70 llega a una granja en Texas para filmar una película para adultos; ahí, encuentran a una sospechosa pareja de adultos mayores. Está en Prime Video.

4. “La primera profecía” (“The first omen”, 2024)

Es una precuela directa de la película clásica “La profecía”, que aterró a millones en 1976; sin embargo, puedes disfrutarla de manera independiente sin haber visto la original (o sus dos secuelas). Se trata sobre una novicia que, en un convento, encuentra una siniestra conspiración relacionada con el mismísimo Anticristo. La puedes ver en Disney+.

5. “Us” (2019)

¿Te imaginas encontrarte con una persona idéntica a ti, pero con unas ganas incontrolables de asesinarte? Eso es lo que le pasa a la familia protagonista de esta original cinta, la segunda del director Jordan Peele y protagonizada por Lupita Nyong’o. Se encuentra en Paramount Plus.

6. “El resplandor” (“The shining”, 1980)

Comenzamos con una de esas películas básicas para quienes aman el cine de terror. Basada en una novela de Stephen King, trata de una familia que llega a cuidar un hotel perdido en las montañas de Colorado, el cual cierra por temporada invernal. Rápidamente, los espíritus del lugar se manifiestan y comienzan a influir en la mente del padre de familia, interpretado por Jack Nicholson. La encuentras en HBO.

7. “Los otros” (2001)

Pocas películas logran una fusión tan bella entre el suspenso, el terror y el drama como ésta. Protagonizada por Nicole Kidman, aquí seguimos la vida de una madre con dos niños, quienes se quedaron solos en una enorme residencia mientras el padre se fue a combatir en la Segunda Guerra Mundial. La puedes ver en Prime Video.

8. “Fresh” (2022)

Si crees que te ha ido mal en el mundo de las citas, espera a conocer la experiencia de “Noa” (Daisy Edgar-Jones): ella conoce a un hombre aparentemente perfecto en “Steve” (Sebastian Stan), pero él guarda un secreto completamente macabro. Se halla en Disney+.

9. “Un lugar en silencio” (“A quiet place”, 2018)

Una familia busca la manera de sobrevivir en un mundo con la civilización colapsada y donde no se puede hacer ningún ruido significativo, pues eso llama la atención de terribles bestias asesinas. Disponible en Paramount Plus.

10. “El conjuro” (“The conjuring”, 2013)

Esta cinta dio origen a una de las franquicias de terror más exitosas de la última década, que cuenta los casos reales a los que se enfrenta la pareja conformada por Lorraine y Ed Warren. Ya pasó más de una década de su estreno, pero sus momentos de miedo no han envejecido nada. Está en HBO, al igual que sus secuelas.

11. “Terrifier” (2016)

La película independiente con presupuesto mínimo que creó un nuevo ícono de horror: el payaso asesino “Art”. No hay mucho que spoilear de esta cinta, salvo que debes tener estómago fuerte y amor por el gore para poder disfrutarla. La puedes ver en Prime Video, así como sus secuelas.

12. “Talk to me” (2022)

Una película de terror independiente que llegó de Australia y dio la vuelta al mundo por su original propuesta. Trata de unos jóvenes que encuentran la manera de conjurar espíritus y crear posesiones “controladas”. Por supuesto, todo se sale de sus manos. Está en Prime Video.

13. “Scream” (1996)

El subgénero de terror slasher, muy famoso en los años 80, revivió una década después (y regresó para quedarse) con esta película. Mediante un asesino enmascarado llamado “Ghostface”, esta saga se burla de las películas de terror al mismo tiempo que crea una historia completamente efectiva y entretenida. La encuentras en Paramount Plus.

14. “No hables con extraños” (“Speak no evil”)

La vas a pasar terrible (pero en un buen sentido) siguiendo las desventuras de una pareja que simplemente no sabe decir “no”, y terminan vacacionando en la casa de campo de unos amigos que acaban de conocer. Spoiler: termina mal. Está en HBO.

15. “Boda sangrienta” (“Ready or not”, 2019)

“Gracie” es una joven recién casada quien, literalmente, al terminar su boda se enfrenta con un juego macabro que su nueva familia política le pide seguir. Ellos pasarán una noche entera cazándola y, si la encuentran, la matarán. La hallas en Disney+.

16. “Buenas noches, mamá” (“Goodnight Mommy”, 2022”)

Es el remake de una película austríaca que te va a perturbar por varios días. Solo te diremos que trata sobre unos gemelos convencidos de que su madre, quien acaba de pasar por una cirugía reconstructiva, no es quien asegura ser. Está en Prime Video.

17. “Viernes 13” (“Friday the 13th”, 1980)

Para que “Scream” pudiera correr, tuvieron que existir películas como “Viernes 13”, las cuales pusieron de moda el subgénero slasher. La historia seguro te suena: un grupo de adolescentes, consejeros en un campamento de verano cercano a un lago, son acechados por un misterioso asesino. La puedes ver en HBO.

18. “Alien” (1979)

Al día de hoy, no se ha podido mezclar el terror y la ciencia ficción de manera tan extraordinaria como en “Alien”. La saga comienza con una nave espacial que recibe una señal de auxilio, pero termina expuesta a una forma de vida extraterrestre que nunca hubieran querido conocer. Puedes ver todas las cintas en Disney+.

19. “El aro” (“The ring”, 2002)

Cada año es buena idea revisitar la historia del video “maldito” que tiene el espíritu atrapado de una niña llena de maldad. Este remake estadounidense es uno de los pocos que se han acercado a la calidad de su fuente original, una película de terror japonesa de idea tan bizarra como efectiva. Está en Paramount Plus.

20. “Los extraños” (“The strangers”, 2008)

Si estuvieras con tu pareja en una casa de campo en medio de la nada y en medio de la noche tocaran la puerta, ¿responderías? Después de ver esta película, estamos seguros de que no. Se encuentra en HBO.

21. “Inmaculada” (“Immaculate”, 2024)

Sydney Sweeney produjo y protagonizó esta película sobre una monja que llega a un convento italiano y ahí queda embarazada, sin haber tenido relaciones sexuales. Sin embargo, es posible que el “milagro” no sea lo que parece. Disponible en Prime Video.

22. “Sonríe” (“Smile”, 2022)

Una psiquiatra es perseguida por una entidad que se manifiesta mediante una siniestra sonrisa en las personas que la rodean. La imagen de los personajes sonriendo, sin duda, te acompañará mucho tiempo después de ver la cinta. Se encuentra disponible en Paramount Plus.

23. “El exorcista” (“The exorcist”, 1973)

Un clásico que nunca pasará de moda. Las imágenes perturbadoras, el uso de la música y la atmósfera opresiva de esta cinta sobre una posesión demoníaca nunca dejarán de asustar. La encuentras en HBO.

24. “La bruja” (“The witch”, 2016)

Esta cinta te hace sentir como si pudieras viajar en el tiempo hasta la Nueva Inglaterra del siglo XVII, para ser parte de una familia que es perseguida por una fuerza sobrenatural. Es de esas películas que te hace cuestionarte y te incomoda muchísimo, aunque no quede claro siempre por qué. Está en Prime Video.

25. “El mono” (“The monkey”, 2025)

Seguimos con una película que fue estrenada este mismo año y está basada en una obra de Stephen King. Trata sobre un juguete maldito que arruina la vida de dos hermanos gemelos. Está en Prime Video.

26. “Hereje” (“Heretic”, 2024)

Hugh Grant nunca ha sido tan aterrador como en esta película, donde acecha a dos jóvenes predicadoras que tuvieron la mala suerte de llegar a su casa para hablar sobre religión. Disponible en Prime Video.

27. “Masacre en Texas: El inicio” (“The Texas chainsaw massacre: The beginning”, 2006)

No es la primera de “Masacre en Texas”, sino uno de sus remakes. Sin embargo, es de las películas más sangrientas y perturbadoras de la saga. Te cuenta una historia de origen para la familia de caníbales a la que pertenece el terrible “Leatherface”. Está en HBO.

28. “Pesadilla en la calle del infierno” (“Nightmare in Elm Street”, 1984)

De la mente de Wes Craven, es una película imperdible del cine slasher. Trata sobre un asesino serial que, tras morir quemado por el ataque de un grupo de vecinos, regresa para vengarse atacando en los sueños de los hijos de quienes lo mataron. Está en HBO.

29. “El amanecer de los muertos” (“Dawn of the living dead”, 2004)

Es un excelente remake de una cinta clásica de zombies, donde un grupo de sobrevivientes queda atrapado en un centro comercial. La puedes ver en HBO.

30. “Hereditary”, 2018

Nada te prepara para el horror que vivirá una familia aparentemente normal y suburbana, a partir de una muerte terrible e inesperada. Te va a hacer pensar, te va a perturbar y te dejará imágenes difíciles de sacar de tu cabeza. Está en HBO.

31. “Posesion infernal” (“Evil dead”, 2013)

Necesitas buena resistencia para el gore para disfrutar este remake, en donde un grupo de jóvenes desata una fuerza sobrenatural y asesina tras tener la ocurrencia de leer el libro “Necronomicón”. En este Halloween puedes ver en HBO.