Euphoria lanza tráiler de su tercera temporada: Zendaya y Sydney Sweeney impactan a todos

Se ha revelado un nuevo tráiler de Euphoria de su tercera y última temporada con todo y fecha oficial de estreno: llegará el 12 de abril de 2026 a HBO. Lo mejor de todo es que este nuevo avance deja en claro que los personajes tendrán mucho más drama y dificultades que en su etapa adolescente. Rue (Zendaya) aparece enfrentando graves consecuencias legales por culpa de las drogas, mientras Cassie (Sydney Sweeney) se adentra en una nueva y polémica faceta de su vida digital, marcando un giro mucho más oscuro para los personajes.

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Mira aquí el nuevo tráiler de Euphoria temporada 3

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