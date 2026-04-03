Filtran imágenes del rodaje de Daredevil: Born Again, temporada 3: estos personajes regresan a la serie

La segunda entrega de “Daredevil: Born Again” ya está disponible en Disney+, con nuevos episodios estrenándose cada semana. A medida que los fans siguen el curso de la historia, el rodaje de la temporada 3 ya ha comenzado y el internet ha hecho de las suyas, pues se han filtrado imágenes de los sets de filmación que confirman el regreso de dos queridos personajes: Jessica Jones (Krysten Ritter) y Karen Page (Deborah Ann Woll).

Daredevil: Born Again, temporada 3: ¿Qué pasará con el personaje de Karen Page?

Conforme la serie avanza, han comenzado a surgir teorías en internet sobre la muerte de Karen Page a manos de Bullseye. No obstante, las imágenes de la actriz en el set desmienten tal narrativa, lo que significa que seguiremos viendo más de este personaje en la próxima entrega.

Deborah Ann Woll will return as Karen Page in ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3. pic.twitter.com/Pny6jTLS2I — Cosmic Marvel (@cosmic_marvel) April 3, 2026

Daredevil: Born Again, temporada 3: ¿Qué pasará con el personaje de Karen Page?

A diferencia de Karen Page, el regreso de Jessica Jones es una verdadera sorpresa, pues su personaje sólo aparece en algunos episodios de la segunda temporada, lo que sugiere que ahora podría ser esencial para el desarrollo de nuevas historias. En el pasado, la actriz Krysten Ritter expresó su emoción por volver a interpretar a la emblemática Jessica Jones, por lo que es probable que, tras el buen recibimiento de la audiencia, su papel tenga más protagonismo.

“Sentí que aún quedaba mucho por contar después de la última vez que la vimos, y que podría ser un punto de partida emocionante para su desarrollo a mayor escala”, reveló la actriz. “Escucho constantemente a mujeres que dicen que no leen cómics ni ven películas de superhéroes, pero que les encanta Jessica Jones. Eso demuestra lo genial que era el guión y lo mucho que la gente se identifica con este personaje. La adoran, igual que yo", agregó.

🚨 Jessica Jones and Karen Page trailers and JJ stunt double have been spotted on the set of ‘DAREDEVIL: BORN AGAIN’ Season 3.



Looks like Krysten Ritter will be back as Jessica Jones for the next season.



(via: @vinyl_justin) pic.twitter.com/9c1Ge7ERYs — Daredevil Shots (@_DaredevilShots) April 3, 2026

¿Cuántos episodios quedan de la temporada 2? Fecha de estreno de cada uno

La segunda temporada de “Daredevil: Born Again” está compuesta por ocho episodios. Al momento, sólo se han lanzado tres. El resto de los capítulos se estrenarán en Disney+ en las siguientes fechas:



Episodio 4: 7 de abril, 7:00 p.m.

7 de abril, 7:00 p.m. Episodio 5: 14 de abril, 7:00 p.m.

14 de abril, 7:00 p.m. Episodio 6: 21 de abril, 7:00 p.m.

21 de abril, 7:00 p.m. Episodio 7: 28 de abril, 7:00 p.m.

28 de abril, 7:00 p.m. Episodio 8 (Final): 5 de mayo, 7:00 p.m.

¿Cuándo saldrá la tercera temporada de Daredevil: Born Again?

Dado que el rodaje de la tercera temporada apenas comenzó, se espera que el estreno de la misma se dé hasta marzo de 2027, de igual manera, en Disney+.