La HORRIBLE carta que le escribió David Harbour, actor de Stranger Things, a su exesposa Lily Allen sale a la luz

Lily Allen ha decidido liberarse de todas las emociones que guarda dentro y solo lastiman. Su nuevo álbum, West End Girl, es una confesión directa sobre el fin de su matrimonio con David Harbour, reconocido actor de Stranger Things, y una de las revelaciones más impactantes tiene que ver con una carta que ahora muchos describen de muchas maneras por ser enormemente desagradable.

El matrimonio de Lily Allen y David Harbour: Una carta que lo cambió todo

En el tema que da nombre al disco, Allen canta sobre cómo su relación se vino abajo justo cuando su carrera en el teatro comenzaba a despegar. “Ahí fue cuando tu actitud empezó a cambiar”, dice la letra. “Me dijiste que tendría que audicionar, y yo te respondí: ‘Estás loco’”.

Rápidamente, las personas analizaron sus palabras y llegaron a la conclusión de que la canción parece inspirada directamente en su debut teatral en 2021, cuando protagonizó la obra 2:22: A Ghost Story, por la que recibió elogios y una nominación al Premio Laurence Olivier.

La “nota siniestra” de David Harbour

Lo que cualquier pareja haría sería enviar flores de buena suerte a su esposo o esposa para desearle éxito. Sin embargo, un gesto que podría sonar romántico se vio manchado por la mente retorcida que aparentemente posee el actor:

A mi ambiciosa esposa. Estas son flores de mala suerte, porque si te va bien en esta obra y recibes premios, yo seré miserable. Tu amoroso esposo.

Así es, eso decía la carta. En su momento, a muchos les pareció una broma entre pareja, una broma bastante retorcida. Ahora con las canciones del nuevo álbum de Allen, los fans se han dado cuenta de que no era una broma y que no estaba bien lo que sucedía con la pareja.

Tensiones de la pareja en público

Las tensiones no eran solo privadas. En una entrevista durante la alfombra roja de los Premios Olivier 2022, la incomodidad entre ambos fue evidente.

Mientras Allen hablaba sobre lo honrada que se sentía por su nominación, Harbour interrumpió pensando que la pregunta era para él. Cuando finalmente el reportero le preguntó si era su primera vez en los premios, él respondió: “Sí. He hecho unas cien mil obras, nunca me han reconocido.” Luego, mirando a su esposa, añadió un seco: “Felicidades.”

Un momento muy incómodo de ver que, con el tiempo, ha cobrado un significado bastante fuerte para fans que alguna vez lo dejaron pasar.

¿Qué opinas de la evidencia que ha ido saliendo en torno a su matrimonio?

