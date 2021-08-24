Querido personaje de Los Simpson cumple 100 años de edad.

Seguramente si nos preguntaran quién es el personaje más viejo de "Los Simpson", no dudaríamos en decir que el siempre perverso Señor Burns, pues a lo largo de sus 32 temporadas tanto guionistas como creadores han puesto hincapié en la amargada vejez de Montgomery Burns y en su participación en históricas guerras durante el siglo XX.

Además haciendo cuentas, podemos deducir que Monty tiene en la actualidad 112 años, pues en uno de los episodios de 1990 se especifica que Charles Montgomery Burns tiene 81 años, y si a eso le sumamos los 31 que han transcurrido, las cuentas son muy claras.

Sin embargo, resulta que hace unos días, otro de los personajes con más edad llegó a los 100 años de vida: Juan Topo.

Hoy cumple 100 años Juan Topo. Pongan en este tuit sus mejores momentos 🥲 pic.twitter.com/2rRW0u2VNz — Leo Arriaga (@Radiohen) August 2, 2021

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El dato de la fecha de nacimiento de este personaje se da en el episodio 'El Sueño de Amor de Selma' de la temporada 7, en el que la hermana de Marge se enamora de la estrella de cine Troy McLure; aquí las dos hermanas están en el centro de licencias de conducir donde trabajan, cuando llega Juan Topo y al revisar su documento se puede ver que su fecha de nacimiento es el 2 de agosto de 1921.

Por lo tanto, esto nos indica que a principios de agosto, dicho personaje cumplió 100 años.

SU PROPIA PELÍCULA

En el capítulo 'Ha nacido una estrella', los ciudadanos de Springfield celebran su propio festival de cine independiente; y aunque varios vecinos presentaron buenas películas, la que protganiza Juan Topo termina siendo la ganadora.

"La bola en la ingle" es el nombre del galardonado film y en él se puede ver a Juan Topo siendo golpeado por un balón de fútbol americano.

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