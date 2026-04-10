¿The Boys tendrá su versión mexicana? Creador de la serie habla sobre un posible piloto

Sin duda 'The Boys' es una de las series que más impacto está teniendo debido a que acaba de estrenarse su quinta y última temporada en Amazon Prime Video. Sin embargo, el creador y productor del proyecto ha hablado sobre el concepto de “The Boys México” pues ha mencionado que ya han entregado un borrador del piloto a Amazon.

¿En qué consistirá la versión mexicana de The Boys y cuándo se estrena?

Eric Kripke, showrunner de The Boys, dió una entrevista en la que mencionó que el borrador que le han entregado a Amazon sobre este nuevo proyecto ya cuenta con algunas observaciones las cuáles el equipo tomará en cuenta “Gareth, el guionista, es muy inteligente y talentoso. Seguro que hará otra versión” fueron algunas de las palabras del creador y productor de la serie, mismo que aclaró que tiene “esperanza” sobre lo que pueda pasar.

Con respecto a la fecha en la que se den adelantos o se presente el proyecto Eric Kripke no mencionó nada por lo que hasta el momento se desconoce en qué momento los fans de la serie puedan conocer más detalles. Sin embargo, esto ha generado mucha expectativa sobre los personajes, el ambiente y la trama de este proyecto.

The Boys: ¿En qué consistió la última temporada?

The Boys está cerrando su historia con una quinta temporada, la cuál está compuesta por 8 capítulos, los cuales estarán disponibles cada semana. El octavo se podrá ver el próximo 20 de mayo del presente año. De acuerdo con el showrunner de la serie, Eric Kripke, esta última temporada contó con muchas muertes debido a que es una manera de mantener la atención “No hay victoria sin derrota. La victoria tiene un precio. Si no lo tiene y todo es felicidad, arcoíris y todos salen ilesos y chocan las manos, entonces creo que se pierde algo” fue parte de lo que el showrunner comentó además de que dijo que mucho del material de la primera temporada fue utilizado para esta última entrega.

Sobre el final, el productor mencionó que no sería satisfactorio para todos. Sin embargo, las personas serían las encargadas de juzgarlo. Aunque afortunadamente los fans tienen la oportunidad de ver “Gen V”, una serie que forma parte del spin off de The Boys por lo que podrán continuar en otros universos vinculados a la popular serie. Esta serie se desarrolla en una universidad para superheroes en donde Vought es quien la dirige, la historia está llena de conspiraciones, lucha de poderes, prestigio y “virus anti-superhéroes”.

¿Dónde ver The Boys?

La serie está disponible en Amazon Prime Video. Actualmente los episodios de la quinta y última temporada se podrán ver de manera semanal y el octavo episodio estará disponible el 20 de mayo.